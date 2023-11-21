Стилист рассказала, как выглядеть "на миллион" с помощью простого трюка

Выглядеть стильно и изысканно - желание каждой женщины. Эксперт по моде и королевской семье Миранда Холдер поделилась умными и простыми способами улучшить свой наряд и выглядеть более изысканно этой зимой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание Express.

Что советует стилист

Наибольшее впечатление на человека всегда оказывают мельчайшие детали. Самый простой способ выглядеть более изысканно - убедиться, что все металлы, которые вы носите (например, фурнитура для сумок, пряжки для ботинок и украшения), совпадают, то есть выполнены в одном стиле.

Этот тонкий, одобренный королевской семьей трюк мгновенно сделает ваш образ более эксклюзивным.

Меньше украшений на вас - всегда выглядит дороже, чем их обилие, поэтому откажитесь от больших "цацек" и выберите более деликатные и изысканные.

Золото выглядит более роскошно, чем серебро, а пара искусно многослойных ожерелий с красивым браслетом и незаметными часами выглядят гораздо более аристократично, чем любые другие.

Выбирайте стиль Коко Шанель без лишних деталей (фото: fit4brain.com)

Подчеркните минимализм и в своем наряде, как когда-то Коко Шанель.

Чистые, непритязательные линии и качественная драпировка - это то, что вам нужно. Если у вас есть сомнения, следуйте совету Коко и "снимите одну вещь", прежде чем выйти из дома. Избегайте логотипов любой ценой.

Обратите особое внимание на ткани вашего наряда, отдавая предпочтение роскошным натуральным, таким как шелк, тонкая шерсть или хлопок.

Выбирайте естественные ткани (фото: dailystyleguide.com)

Они лучше драпируются, служат дольше, отражают свет и говорят сами за себя, не полагаясь на более безвкусные аксессуары, чтобы подчеркнуть их.

Сочетание разных текстур придает роскошную глубину. Хороший уход за одеждой - один из самых сдержанных приемов стиля.

"Помните, что лучше купить меньше, но качественнее. Это кратчайший путь к тому, чтобы выглядеть дорого", - посоветовала стилист.