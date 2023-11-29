Стилист показала, с какими вещами не модно совмещать шубы и пуховики и какие сейчас тренды (фото)

Почти каждый год меняются модные тенденции, что-то становится немодным, что-то наоборот возвращается из прошлого и мы не всегда успеваем следить за ними. Но выглядеть стильно - хочет каждая женщина.
РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала стилиста Алены Прилепы, рассказывает вам, с какими вещами уже не модно сочетать верхнюю зимнюю одежду и что сейчас в тренде.
В зимний период нет ничего лучше и теплее такой верхней одежды, как шуба и пуховик. Но очень часто женщины совершают самую популярную ошибку в зимнем гардеробе - неправильно выбирают размер.
"Не важно, какую именно верхнюю одежду вы выбрали: пальто, шубу, пуховик, дубленку. Если говорить именно о зимнем варианте, рекомендую выбирать на размер больше, если вещь не идет как оверсайз", - делится советом стилист.
Также Алена отмечает, стоит помнить, что под вашей верхней одеждой должен быть еще свитер, пиджак, теплые кофты, поэтому она не должна быть маленькой, чтобы под нее невозможно было ничего надеть.
Стилист говорит, что сейчас очень актуальны шубы, как из эко-меха, так и натуральные. Но это еще не все, что вы должны знать о шубах, которые сделают вас модными этой зимой. Можно выбирать такие варианты:
Актуальные фасоны пуховиков - это короткие, удлиненные, оверсайзные и не очень приталенные, но не короткие.
С шубой не стоит надевать все сразу, то есть, все нарядное и в одном стиле. Таким образом вы создаете образ из прошлого.
Если шуба с анималистическим принтом, то чтобы образ был не вульгарным, балансируйте его более спокойными и универсальными вещами.
С пуховиками все проще, главное, чтобы он был актуален и не куцым для вашей фигуры.
Алена поделилась основными правилами и формулами стильных современных образов, что представляет собой интересное сочетание различных стилей и фактур. А также подметила, что главное создавать образы на контрасте:
Если отдельно рассматривать обувь, то еще можно добавить в любой комплект ковбойки: Ugg на толстой подошве, грубые ботинки, высокие сапоги с острым мысом.
"Главное не бойтесь экспериментировать и играйте на контрастах. Будьте стильными и уверенными в себе", - подытожила Алена.
Современная стилизация пуховиков и шуб (фото предоставлены стилистом Аленой Прилепой)
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