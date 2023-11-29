Стилист показала, с какими вещами не модно совмещать шубы и пуховики и какие сейчас тренды (фото)

С какими вещами уже не модно совмещать шубы и пуховики

В зимний период нет ничего лучше и теплее такой верхней одежды, как шуба и пуховик. Но очень часто женщины совершают самую популярную ошибку в зимнем гардеробе - неправильно выбирают размер.

"Не важно, какую именно верхнюю одежду вы выбрали: пальто, шубу, пуховик, дубленку. Если говорить именно о зимнем варианте, рекомендую выбирать на размер больше, если вещь не идет как оверсайз", - делится советом стилист.

Также Алена отмечает, стоит помнить, что под вашей верхней одеждой должен быть еще свитер, пиджак, теплые кофты, поэтому она не должна быть маленькой, чтобы под нее невозможно было ничего надеть.

Какая верхняя одежда сейчас актуальна

Стилист говорит, что сейчас очень актуальны шубы, как из эко-меха, так и натуральные. Но это еще не все, что вы должны знать о шубах, которые сделают вас модными этой зимой. Можно выбирать такие варианты:

с длинным ворсом и не очень, в разной длине: короткие, длинные

шубы, имеющие крой как пальто, очень элегантно смотрятся. Мех - стриженая норка. Воротник с лацканами, как у пальто или пиджака

рысь винтажная или ее имитация

лама - длинный мех или его имитация. В єтом случае можно не бояться очень ярких цветов

шубки Тедди в светлых и шоколадных оттенках

пушистый мех неизвестного зверя с длинными "волосами" и в светлых тонах

имитация меха с принтами по типу барса или леопарда

натуральные шубы классического кроя. Или пережившие апсайклинг и которым дали вторую жизнь после переработки. Мех волка, ондатры, енота

если есть шубы из 90-х, смело доставайте. Они подходят ко всему, хоть классика, хоть спорт.

Актуальные фасоны пуховиков - это короткие, удлиненные, оверсайзные и не очень приталенные, но не короткие.

Какие вещи не нужно соединять с шубами и пуховиками

С шубой не стоит надевать все сразу, то есть, все нарядное и в одном стиле. Таким образом вы создаете образ из прошлого.

Если шуба с анималистическим принтом, то чтобы образ был не вульгарным, балансируйте его более спокойными и универсальными вещами.

С пуховиками все проще, главное, чтобы он был актуален и не куцым для вашей фигуры.

Алена поделилась основными правилами и формулами стильных современных образов, что представляет собой интересное сочетание различных стилей и фактур. А также подметила, что главное создавать образы на контрасте:

пуховик укороченный + джинсы или брюки и обувь с острым мысом с балаклавой, бейсболкой или соединить с трендовым вязаным чепчиком

пуховик короткий + юбки длина меди

пуховик длинный + юбка миди с сапогами на каблуке

пуховик + трикотажное платье и кроссовки или Ugg

шуба + серый или коричневый спортивный костюм

шуба + джинсы дутики или Ugg + бейсболка, шапка бени или балаклава

шуба + трикотажный костюм

шуба + офисные и шерстяные брюки + Челси лоферы или кроссовки

шуба + карго юбка, макси, трикотажное платье.

Если отдельно рассматривать обувь, то еще можно добавить в любой комплект ковбойки: Ugg на толстой подошве, грубые ботинки, высокие сапоги с острым мысом.

"Главное не бойтесь экспериментировать и играйте на контрастах. Будьте стильными и уверенными в себе", - подытожила Алена.

Фотопримеры современной стилизации верхней одежды от Алены Прилепы

Современная стилизация пуховиков и шуб (фото предоставлены стилистом Аленой Прилепой)