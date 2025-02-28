Стиль Мэрилин Монро и Одри Хепберн: жена Усика показала платье, которое станет хитом этой весны

Платье в горошек - ретро-тренд 2025

Платья в горошек были популярны в разные исторические периоды, однако наиболее известны они стали в 50-х годах XX века. Это было время, когда модные иконы того времени Мэрилин Монро и Одри Хепберн появлялись в платьях с таким принтом как на светских мероприятиях, так и в кино. Они стали символом элегантности и женственности тех времен.



Екатерина Усик показала трендовое платье в горошек (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Как носить платье в горошек в 2025 году

Классический стиль

Туфли на высоком каблуке: идеально подходят для вечерних выходов или формальных событий. Выбирайте туфли нейтрального цвета, чтобы не отвлекать внимание от платья.

Шикарный клатч: маленькая элегантная сумка в тон или контрастного цвета придаст образу завершенности.

Стильные аксессуары: массивные бусы или бижутерия в классическом стиле подчеркнут элегантность вашего образа.

Повседневный образ

Кеды или балетки: если вы хотите выглядеть стильно, но комфортно, выберите удобную обувь, которая сделает образ более неформальным.

Джинсовая куртка: она отлично сочетается с платьем в горошек и придает образу свежести и молодежного вида.

Сумка через плечо: удобная сумка придаст образу легкости и практичности для повседневной носки.

Ретро-образ

Красные или черные акценты: выбор обуви или сумки красного цвета придает классическому образу визуальный интерес. Это контрастный, но стильный упор на ретро-тему.

Тонкий пояс: можно подчеркнуть талию узким поясом, что придаст более элегантный вид.



Екатерина Усик показала трендовое платье в горошек (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Какое платье выбрала на весну 2025 жена Усика

Екатерина Усик часто делится в своем блоге модными образами. Так, для новой фотосессии она выбрала черное платье в длине миди в белый горошек. Наряд дополняли пуговицы контрастного цвета и небольшие рукава-фонарики.



Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Носить такое платье можно как летом с открытыми босоножками, так и "утеплить" образ для прохладных весенних дней. Например, дополнить платье кардиганом и длинным пальто и сапогами-"козаками". Или же сделать образ более дерзком - тогда надеваем куртку-косуху и грубые ботинки на тракторной подошве.



Екатерина Усик показала модное платье (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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