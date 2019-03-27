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Стихія знову накриє Україну: які області постраждають найбільше

STYLERЖиття    27.03.2019 - 06:25
Стихія знову накриє Україну: які області постраждають найбільше
Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг і дощ (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в середу все ще буде холодною і сніжною

Погода в Україні в середу, 27 березня, буде прохолодною, північно-західний вітер дмутиме з інтенсивністю 7-12 метрів за секунду, на значній території випаде мокрий сніг, подекуди - сніг з дощем, передає Український гідрометцентр.

Синоптики попередили про істотне погіршення погодних умов на більшості території України.

На Заході вдень буде сонячна ясна погода, опади у вигляді снігу можливі лише на Хмельниччині. Проте сонце світитиме, але не грітиме - температура повітря становитиме +3... +6 градусів, Трохи тепліше буде на Закарпатті - від +6 до +8 градусів.

В північних областях і в Центрі випаде сніг, температурні покажчики становитимуть +3... +7 градусів.

Стихія знову накриє Україну: які області постраждають найбільше

Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг і дощ (фото: pixabay.com)

На Сході буде трохи тепліше - від +7 до +11 градусів, тому опади тут будуть у вигляді дощу.

В південних областях йтиме дощ з мокрим снігом, повітря прогріється від +7 до +10 градусів.

В Криму буде сонячно, без опадів, стовпчики термометрів показуватимуть +8... +10 градусів тепла.

В Києві в середу вдень мокрий сніг, північно західний вітер 7-12 метрів за секунду. Буде прохолодно - від +3 до +5 градусів.

Стихія знову накриє Україну: які області постраждають найбільше

Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг і дощ (фото: meteo.gov.ua)

27 березня за православною традицією шанували Федора, покровителя худоби. В цей день доглядали за тваринами, приводили в порядок сараї, стайні, хліви, міняли підстилку, солому, чистили приміщення від бруду.

В народі вірили в такі погодні прикмети:

  • Сніг швидко тане, а на вулиці помітно туман - літо буде непогожим.
  • Якщо морозний день видався - прикмета того, що холоди ще тиждень простоять.
  • Прогримів грім на Федора - літо буде врожайним і теплим.

Стихія знову накриє Україну: які області постраждають найбільше

Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг і дощ (фото: pixabay.com)

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами, а далі буде тепло, але занадто сухо, як для весняного місяця.

На Великдень, 28 квітня, за прогнозом синоптика, буде тепло, сонячно, стовпчики термометрів покажуть близько 20 градусів тепла. В цілому ж квітень цього року буде значно теплішим, ніж у попередні роки.

Кому не пощастить: синоптики розповіли, де буде йти сніг Прогноз на тиждень: українців чекає різка зміна погоди
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