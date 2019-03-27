Стихія знову накриє Україну: які області постраждають найбільше

Погода в Україні в середу все ще буде холодною і сніжною
Погода в Україні в середу, 27 березня, буде прохолодною, північно-західний вітер дмутиме з інтенсивністю 7-12 метрів за секунду, на значній території випаде мокрий сніг, подекуди - сніг з дощем, передає Український гідрометцентр.
Синоптики попередили про істотне погіршення погодних умов на більшості території України.
На Заході вдень буде сонячна ясна погода, опади у вигляді снігу можливі лише на Хмельниччині. Проте сонце світитиме, але не грітиме - температура повітря становитиме +3... +6 градусів, Трохи тепліше буде на Закарпатті - від +6 до +8 градусів.
В північних областях і в Центрі випаде сніг, температурні покажчики становитимуть +3... +7 градусів.
Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг і дощ (фото: pixabay.com)
На Сході буде трохи тепліше - від +7 до +11 градусів, тому опади тут будуть у вигляді дощу.
В південних областях йтиме дощ з мокрим снігом, повітря прогріється від +7 до +10 градусів.
В Криму буде сонячно, без опадів, стовпчики термометрів показуватимуть +8... +10 градусів тепла.
В Києві в середу вдень мокрий сніг, північно західний вітер 7-12 метрів за секунду. Буде прохолодно - від +3 до +5 градусів.
Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг і дощ (фото: meteo.gov.ua)
27 березня за православною традицією шанували Федора, покровителя худоби. В цей день доглядали за тваринами, приводили в порядок сараї, стайні, хліви, міняли підстилку, солому, чистили приміщення від бруду.
В народі вірили в такі погодні прикмети:
Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг і дощ (фото: pixabay.com)
Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами, а далі буде тепло, але занадто сухо, як для весняного місяця.
На Великдень, 28 квітня, за прогнозом синоптика, буде тепло, сонячно, стовпчики термометрів покажуть близько 20 градусів тепла. В цілому ж квітень цього року буде значно теплішим, ніж у попередні роки.