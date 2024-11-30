Стерненко сделал предложение своей любимой. Что известно о его загадочной невесте (фото)

Украинский общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко неожиданно поделился радостной новостью. Он и его избранница, с которой он встречается много лет, обручились.

Кто невеста Стерненко и чем она занимается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Стерненко обручился - фото с избранницей

Так, 30 ноября активист "взорвал" соцсети неожиданными постами в Instagram и Telegram.

"Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые трудные моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", - написал Стерненко.

Он выложил всего два фото с избранницей и не отмечать ее на фото. В комментариях подписчики и известные персоны поздравляют пару с помолвкой.

"Поздравляю!!! Какая новость", - написала Оля Цибульская

"Счастья и любви!" - комментирует сообщение блогер Миша Лебига.

"Как там говорят: здоровье и детишек", - написали фотографы Влада и Константин Либеровы.

Также пользователи оставили следующие комментарии:

"Нам треба більше Стерненків. Вітаю"

"Мої вітання, ви чудові!"

"Боже! Які прекрасні новини. Вітаю і обіймаю сильно".

Что известно о невесте Стерненко

Судя по всему, активист обручился с девушкой, с которой встречается уже много лет - Наталией Усатенко. Она была с ним во время нападения в 2018 году. Избранник Стерненко был на допросах во время судов, а также был задержан на протестах, которые проходили в поддержку волонтера.

Усатенко не ведет открытых страниц в соцсетях. Впрочем, на Facebook можно найти аккаунт с таким именем. В описании указано, что Наталья работала в Министерстве образования и науки. Также известно, что избранница Стерненко когда-то была пресс-секретарем экс-главы Минздрава Ульяны Супрун.

Facebook невесты Стерненко (скриншот)

Сам Стерненко тоже ничего не рассказывает об отношениях с избранницей. В соцсетях он проводит сборы, делится новостями с фронта. А тему личной жизни не поднимает.