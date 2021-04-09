Лікар повідомив, скільки отримують медики COVID-відділеннях: це дуже мало

Українські медики, які працюють цілодобово у відділеннях COVID-19, отримують 30 тисяч гривень зарплати. Їм доводиться бути на зв'язку цілодобово або в лікарні.

Про це в програмі "Право на владу" розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. В. Мечникова Сергій Риженко.

Таку зарплату отримують медики з великим досвідом і щодня рятують важких пацієнтів. За словами Риженка, така зарплата за цей труд - це мало.

"В COVID-відділенні — десь 30 тисяч гривень з усіма добавками. Іноді 35 тисяч, якщо є категорії. Це заробітна плата людини, яка має досвід, яка щодня рятує найважчих пацієнтів. Вони, по суті, перебувають цілодобово або на телефоні, або у відділенні. І це дуже мало для того, щоб працювати в таких важких підрозділах", - повідомив Риженко.

Також він розповів, що інші лікарі, які не працюють з коронавірусом, отримують в три рази менше.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко говорив, що українські медики отримають доплати до зарплат.

"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус і з хворими Covid-19, отримали доплати до заробітної плати за роботу з 13 березня. Місто встановив їм доплату в розмірі дев'яти посадових окладів", - говорив голова столиці.