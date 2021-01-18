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Степанов зробив заяву про вакцинацію проти COVID-19 в Україні: буде два етапи

Київ, Понеділок 18 січня 2021 09:57
Степанов зробив заяву про вакцинацію проти COVID-19 в Україні: буде два етапи
Максим Степанов розповів про вакцинацію проти коронавірусу (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з лютого місяця стартує вакцинація від коронавірусу населення з груп ризику. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на зустрічі з партією "Слуга народу" і зазначив, що прищеплювати від COVID-19 в два етапи.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, глава МОЗ розповів, що спочатку в Україну поставлять 910 тис. доз вакцин, зокрема 210 тис. доз вакцини Pfizer за глобальною ініціативою COVAX.

Другий етап вакцинації, за словами Степанова, розпочнеться в березні.

"На першому етапі планується вакцинація 367 тис. українців: лікарів, медиків, людей похилого віку у спеціалізованих установах, військових у зоні ООС. Другий етап планується почати в кінці березня - він буде включати вакцинацію 2,5 млн українців", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що зараз уряд веде переговори з чотирма виробниками вакцин по їх поставкам в Україну.

Як ми раніше повідомляли, після щеплення людям будуть видавати спеціальні COVID-паспорти. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 буде видавати кожен сімейний лікар.

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