Максим Степанов розставив всі крапки над "і" у питанні січневого "локдауну", точніше жорсткого карантину, який почнеться одразу після новорічних і різдвяних свят, і триватиме з 8 по 24 січня.

Міністр охорони здоров'я пояснив, чому в уряді вибрали саме ці дати, і тривалість обмежень - два тижні, повідомляє 24 канал.

Степанов говорить, що саме у січні-лютому в Україні традиційно відбувається сезонний спалах грипу.

"Чому в січні? Тому що у нас в кінці січня - початку лютого починається сезонний спалах, зростання кількості хворих на грип. Це та хвороба, яка має такі ж ускладнення, як при ковіді, тобто пневмонії, інші дихальні ускладнення", - говорить чиновник.

Також він висловив надію на "природний локдаун", адже багато українців воліють проводити свята в родинному колі.

"У нас ще є "природний український локдаун" з 1 по 7 (січня - Ред.) щодо мобільності населення. У цей період часу у всіх природні канікули, дуже часто люди проводять час з сім'єю", - додав чиновник.

А двотижнева тривалість карантину (а не більше) пов'язана, за словами міністра, з економікою країни.

Нагадаємо, що 9 грудня в уряді ухвалили рішення про введення жорстких обмежувальних заходів з 8 по 24 січня і показали список заборон в цей період.

Крім того, загальний карантин в Україні, який діє сьогодні, продовжили до кінця лютого 2021-го. А закладам громадського харчування зробили поблажку в новорічну ніч, дозволивши працювати до 01:00 1 січня.

Раніше Максим Степанов розповів, коли в Україні може статися новий спалах коронавірусу.

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