В Стэнфорде определили, списывают ли ученики больше из-за ChatGPT. Что об этом говорят в Украине

Что нужно знать о ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) - чат-бот с искусственным интеллектом, который разработала лаборатория исследований искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI.

Прототип ChatGPT был выпущен 30 ноября 2022 года.

Из-за подробности и четкости ответов, его популярность среди пользователей выросла невероятно быстро, хотя фактическая точность ответов подвергалась критике.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после продолжительных переговоров с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.

14 марта 2023 года OpenAI представили модель чат-бота под названием GPT-4.

Она стала доступна для пользователей платной версии ChatGPT Plus. В этой версии чат-бот получил возможность обрабатывать не только текст, но и изображение.

С 26 июля 2023 года пользователям стала доступна официальная версия ChatGPT для устройств на ОС Android. Немного погодя ChatGPT заработал и на iOS.

ChatGPT 3.5 (скриншот: chat.openai.com)

Результаты исследования ученых из Стэнфорда

Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Стэндфордской высшей школы образования, запуск ChatGPT и других инструментов с использованием ИИ вызвал тревогу у многих преподавателей.

Они волнуются из-за того, что ученики будут использовать новейшие технологии для мошенничества и списывания, вместо того чтобы учиться самостоятельно.

В то же время, по мнению исследователей Дениз Поуп и Виктора Ли, "если ученики обманывают, это обычно происходит по причинам, которые очень мало связаны с их доступом к технологиям".

Результаты анонимного опроса, проведенного среди учащихся 40 средних школ США, указывают на то, что процент старшеклассников, которые обманывают, остается статистически неизменным (по сравнению с предыдущими годами без ChatGPT).

"ИИ не исчезнет. Вместе с решением более глубоких причин - почему ученики обманывают - нам нужно научить их понимать эту технологию и относиться к ней критически... Мы хотим, чтобы студенты научились использовать ее ответственно", - подчеркнул Ли.

Прогресс не остановить (иллюстративное фото: Pixabay)

Мнение доктора физико-математических наук из Украины

Заведующий отделом теории цифровых автоматов Института кибернетики имени В. Глушкова НАН Украины, доктор физико-математических наук Александр Летичевский считает, что искусственный интеллект важно использовать сознательно - анализируя корректность.

По его словам, в Британских университетах при написании работ разрешают использовать ChatGPT только как справочник, но его нельзя использовать в студенческих работах.

"Уже есть программы, которые определяют - этот текст написал человек или ChatGPT", - отметил кибернетик.

По его мнению, "умные" технологии можно использовать в качестве подсказки.

"Школьникам можно разрешить только изучать что-то на основе ИИ, а делать контрольные они должны сами", - подчеркнул ученый.

В заключение он напомнил, что технологии на основе ИИ могут допускать ошибки, ведь они до сих пор совершенствуются. А у ChatGPT случаются своеобразные "галлюцинации" - он выдает информацию о событиях, которых на самом деле не было.