Стендап-комик Макс Вышинский: "Русский юмор - дерьмо, он не имеет права на существование"

– Многие считают, что украинский стендап сегодня - это то же самое, например, что "Квартал 95" или "Дизель Шоу". Ведь далеко не все комики поднимают действительно острые темы, а шутят о "быте". Соглашаешься с этим?

– Скажу так: и "Квартал", и "Дизель Шоу" очень давно на телевидении, это эстрадный юмор, который уже отшутил все эти быто-семейные темы в той форме, которая актуальна для их зрителя.

Стендап – это свежий жанр и индивидуальный взгляд на что-то. Взгляд, который должен отличаться от общепринятого. Поэтому когда стендап-комик выходит и повторяет то же, что уже было в телешоу множество раз, то от него это уже звучит очень банально, и такому человеку, я считаю, в стендапе не место.

Если ты переносишь эти вещи в свое выступление, говоришь: "Моя жена расстроилась, что ей нечего надеть, но у нее же полный шкаф вещей", и подобные шутки, то такому стендаперу будет тяжело, ведь эти темы давно отшучены. О быте тоже можно пошутить интересно, я на собственном опыте это знаю, потому что есть много фидбека.

Что такое банальная шутка в стендапе? Например, девушки обижаются и идут плакать в ванную, словно у них там какое-то особое место, где можно погоревать. Или о женской сумочке, в которую все помещается. Мы так шутили, когда только начинали. Это было лет десять назад.

Сейчас я шучу о том, что моя жена, например, не умеет готовить, я говорю это на сцене откровенно и живу с этим совершенно нормально. И доношу до людей, что это приемлемо. Это звучит не тривиально. В таком случае люди делятся на два лагеря: одни говорят, что я подкаблучник, потому что готовлю в нашей семье, а другие – какой я молодец, современный мужчина и очень классный парень. Вот это триггерит. А если бы я продолжал шутить так, как это делал в 2013 году, то не было бы, наверное, ни огромных залов, ни этого интервью.

Макс Вышинский с дочерью (фото предоставлено стендапером)

– Имеет ли юмор пределы? То есть есть ли темы, на которые сегодня в Украине шутить нельзя?

– Конечно, любой юмор имеет пределы, даже черный, по-моему, он куда больше их имеет. Шутить по-черному нужно уметь, это должно быть очень тонко. Например, многие молодые комики сейчас снимают и выкладывают в соцсетях свои видео, но это настоящий кринж. Они начинают шутить о сексе, о некрофилии и на подобные темы, потому что думают - это и есть "чернуха". Нет!

Вот, например, моя черная шутка:

Как назвать жену орка, применяя феминитив – орчиха или оркиня? Нет, вдова.

Это черная шутка, которая разлетелась, завирусилась, остроумна и имеет смысл. Не то, что я себя нахваливаю... Просто я давно занимаюсь юмором и знаю предел. Поэтому не нужно думать, что если комик вышел и поматерился минуту, то это черный юмор.

Война абсолютно каждого из нас затронула и я не думаю, что о ней через двадцать лет кто-то сможет смешно пошутить как, например, мы сейчас шутим о Чернобыле. Да, это тоже была глобальная катастрофа, огромная беда, но в народе воспринимаются шутки о том, что если поймал рыбу в реке Припять, то она с тобой заговорит. Возможно, потому, что времени много прошло... Но не знаю... Мое поколение и будущее, испытавшее весь этот ужас, что сейчас происходит, не сможет над этим смеяться.

Многие комики уже совершали ошибки, когда пытались шутить о войне, о женщинах в ВСУ, а затем записывали видео, что никого не хотели обидеть. Считаю, что такие люди еще не профессионалы, и вряд ли будут, если откровенно. Нельзя шутить на темы, которые вызывают у людей горе, мой мозг просто физически, морально и профессионально не придумает такую шутку. Надо быть профессионалом в том плане, что если у тебя нет аргументов в виде шуток или просто аргументов, то не нужно пытаться плохо шутить о женщинах, о детях, о других семейных вещах, потому что слишком много сексизма в украинском стендапе.

Опять же – это к первому вопросу, потому что есть народный юмор, и многие комики считают, что раз это смешит людей, значит можно так шутить и в стендапе. У меня много примеров, когда люди в прекрасных отношениях, но муж выходит на сцену и говорит, что у него жена тупая. Как об этом вообще можно говорить?

– У тебя лично есть какие-то назидательные, веселые или милые истории о том, как юмор поднимает боевой дух военных или обычных украинцев сегодня? Возможно, кому-то твой стендап вернул веру в жизнь...

– Я выступал перед военными в госпитале. Морально для меня это было самое тяжелое выступление в жизни, хотя реакция военных была просто феноменальна, им все очень заходило, они аплодировали, смеялись. Было очень приятно, когда я вышел и сказал, что у меня родилась дочь и хотел переходить к шутке на этот счет, а они меня так поддержали аплодисментами. Для меня было очень символично, что те, кто защищают нашу жизнь, поддержали его продолжение в виде младенца, родившегося в моей семье, и всех детей, рождающихся в период войны.

Очень сложно выбрать материал для таких выступлений. Вот что рассказывать вернувшимся с "нуля" военным? О том, как я бедняжка два дня просидел без света? Мне кажется, это неуместно. Но те темы, которые я рассказывал об отношениях с женой, о рождении ребенка, как мы были на партнёрских родах – все это им очень понравилось. Я был поражен их искренностью и потому, что они прошли, но были так счастливы просто услышать этот юмор. Я преклоняюсь перед всеми нашими военными. Хотя я выступал для них, но их аплодисменты больше подняли мне дух, и я понял, что все будет хорошо.

Еще из таких историй о моем стендапе... У меня был сольный концерт о рождении ребенка "У вас девочка". Один мужчина, желавший приобрести билеты, связался с моей менеджершей и просто начал рассказывать, что хочет купить билеты, где именно это сделать, потому что у него жена беременна за границей и будет рожать девочку, поэтому он хочет прийти послушать, как это – когда у тебя родилась дочь.

Мне это так грело душу, что я как-то открою человеку этот мир. Я когда выступал, думал: может, это он сидит в третьем ряду или пятом, а может в седьмом. Переживал, нравится ли ему. Надеюсь, я вдохновил его на счастливое отцовство. Было очень классно, и многие комментарии под видео этого сольника были с благодарностью. Люди писали, что послушали меня и захотели стать родителями, а кто-то совершенно серьезно писал, что сейчас пойдет создавать детей.

– Почему российский стендап - это полное дерьмо?

– Российский стендап действительно дерьмо, потому что он построен на образах других людей. Образах, ничем не грунтованные. Там есть тенденция: чем больше ты обижаешь человека на сцене, даже вымышленного, тем больше над этим смеются люди в зале. Мне лично от этого отвратительно.

Мне недавно ТikТоk почему-то выдал российского комика (хотя я давно от всего отписался), который шутил о своей девушке. Конечно же - тупой. Если женщина работает в барбершопе, то она сейчас ему шею порежет, потому что он не так на нее посмотрел... Это просто фестиваль сексизма и гомофобии! Это все то же, что говорят пророссийские пропагандисты, только шутками: что в России есть власть, которая должна быть главной, они продолжают исповедовать советские ценности, где "женщина знает свое место" и так далее. То есть, все так называемые топовые русские комики Сабуров, Щербаков - это про "моя женщина тупая". Вот и весь их стендап! И это стендапом назвать очень тяжело, если честно.

Так как это все транслировалось на многих каналах, подавалось под оболочкой нового модного шоу, на это все смотрела молодежь и поглощала, как губка, начинала так жить, потому что типа "мой кумир Нурлан Сабуров сказал, что он бьет свою жену" . И вот уже с 16 лет парень с девушкой начинают встречаться в такой форме, что я мужчина, а ты "рот закрой".

Когда эти комики приезжали в Украину выступать, я приходил, смотрел и не понимал, что они делают такого, что не делаем мы. Украинские комики намного лучше, у нас есть искренность, у нас более мощные шутки. Просто по какому-то компексу неполноценности мы априори думали, что мы максимум можем быть на разогреве. Но я был первым комиком, собравшим Жовтневый дворец в 2020-м, хотя до того от многих слышал, что за спиной обо мне говорили: "Ему еще рано". Что Сабуров может, Щербаков, какой-то Поперечный могут, а мне еще рано. И рано только потому, что я - украинский комик. Оказалось - не рано. Был полный зал, было смешно и классно.

Надо убивать в себе этот комплекс неполноценности. Мы это уже сделали! А у российского стендапа нет права на существование. Это полностью отредактированная история, в которой нет индивидуальности. Им говорят шутить о том, что хочет зритель, взявший себе пива, надел майку, не мылся уже три недели и хочет поржать из того, что у комика жена тупая, как и у него.

Там никогда не было никакого оппозиционного стендапа. Когда какая-то шутка о том, что Путин плохой, проскочит у кого-то, все считают, что у них чуть ли не революция началась. А это специально было сделано, чтобы люди ради этой шутки включили комика, а у него еще 12 минут выступления, где он сексист, гомофоб, пропагандирует все эти российские нарративы, которые они пытались нам навязать. Мне очень грустно, что такие комики в Украине собирали полные залы и так же влияли на людей, транслируя подобные "ценности".

– Знаешь, какая позиция сейчас у украинских комиков, которые долгое время жили (или продолжают жить) в России. Например, у Сергея Деткова?

– С Сергеем у меня были очень теплые отношения, когда он жил еще в Украине. Конечно, когда произошло полномасштабное вторжение, мне стало интересно, как мой, наверное, бывший друг (потому что со временем мы вообще перестали общаться, но лет 8 назад были хорошими друзьями), отреагирует на это. А он, будучи уже российским стендапером, заявил в начале полномасштабной войны о том, что Украина – это его родной дом, он против войны и считает Россию террористом.

Он находился в Украине, много помогал людям в первые месяцы войны. Я его ни в коем случае не нахваливаю, потому что это позиция нормального человека. Он понял, что есть белое, а что черное. Единственное, что мне не нравится, это то, что Сергей сейчас ездит по Европе и дает стендапы на русском языке, а в описании его концертов написано, что он известен участием в стендапе на ТНТ. Мне это удивительно. Думаю, если бы он перешел на украинский, было бы лучше, и многие вопросы были бы сняты, потому что у многих людей они все же остались... Но Сергей, как ни крути, является представителем российского шоу-биза. И нам, украинцам, не стоит прям выделять их правильные поступки, когда речь касается войны.

Бесит, когда украинцы восхваляют того же одессита Романова, уехавшего из РФ в качестве протеста. Но ведь у одессита Романова уже давно российское гражданство, если я не ошибаюсь. И уехал он из-за того, что там ему будет экономически некомфортно. Чисто из эгоистических побуждений, а не потому, что "война это плохо". Никаких призывов к власти прекратить войну от Романова я не слышал. Зачем их восхвалять и нести снова россиян в наше инфопространство? Надо делать акцент на украинском, развивать и думать о своем!

Также, к сожалению, есть другие комики, такие как Кирилл Мазур, Никита Шевчук, без проблем продолжающие выступать в России. Меня это раздражает, я злой на них. Когда мы выступали в Украине, они всегда жаловались, что у нас так сложно со стендапом, надо ехать туда. Не знаю... Я создал себе условия для того, чтобы мне в Украине со стендапом не было трудно. Мои коллеги, например, из того же "Подпольного Стендапа", тоже создали себе условия. А Шевчуку и Мазуру было тяжело... Они уехали, и когда Россия напала уже полномасштабно, то ничего не произошло в их жизни. Остались там, смешат россиян, людей, которые поддерживают войну, и то, чтобы Украина была уничтожена...

Второго мая в Одессу прилетает ракета, а у Никиты афиша концерта в Москве в этот день. Вот такова его позиция. Кирилл вообще оказался человеком, который чуть ли не открыто пишет, что у него в Москве все хорошо, хотя при этом у него родители в Киеве. Я не понимаю, как можно вообще с этим жить. Многие говорили, что Кирилл "мал, глуп". Но ему разве три года, что он ничего не понимает? Ему уже за 20, и человек просто решил променять семью, папу и маму, друзей, близких на какие-то эфиры в стендапе на ТНТ.

Имея вес в украинском стендапе, я сделаю все со своей стороны, чтобы даже через 10-20-30-40-х годов эти люди выступать в Украине со стендапом не будут. Никогда.

Макс Вышинский (фото предоставлено стендапером)