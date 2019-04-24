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Стаття про Зеленського викликала міжнародний скандал: всі подробиці

STYLERЖиття    24.04.2019 - 16:28
Стаття про Зеленського викликала міжнародний скандал: всі подробиці
Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські дипломати вимагають вибачень за статтю про Зеленського

Стаття про Володимира Зеленського від чеського видання Český rozhlas викликала гучний скандал. І тепер посольство України чекає вибачень за матеріал про новообраного президента України.

Чеське видання Český rozhlas написало статтю з образливим заголовком "Єврей на чолі українських фашистів". Автор публікації Ян Фінгерланд.

"Шановний Český rozhlas Plus, ви думаєте, така стаття це нормально? Це огидно, і ми чекаємо вибачень", - написали представники посольства України в Празі на своїй офіційній сторінці в Twitter.

 

У скандальній статті також йдеться про те, що українці обрали "відчайдушного єврейського клоуна" просто тому, що політика всіх інших кандидатів була вже людям знайома.

Відомо, що Володимир Зеленський народився Кривому Розі в звичайній родині. Його батько математик, програміст, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики. Мати Зеленського 40 років пропрацювала інженером.

Стаття про Зеленського викликала міжнародний скандал: всі подробиці

Володимир Зеленський з дружиною Оленою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, на думку експерта з політики Олександра Солонтая, Життя Володимира Зеленського після вступу на посаду президента України зміниться докорінно.

Раніше повідомлялося про те, що мережа шокована заявою Віктора Яуковчиа, який повідомив, що має намір повернутися в Україну. Адвокат колишнього президента зазначив, що вони будуть домагатися зняття всіх звинувачень проти Януковича, а також порушення кримінальної справи проти Порошенка.

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