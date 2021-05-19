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"Статус груп" підтримав фестиваль дитячої творчості "6-16 FEST"

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Київ, Середа 19 травня 2021 15:59
"Статус груп" підтримав фестиваль дитячої творчості "6-16 FEST" Фото: "Статус груп" підтримав фестиваль дитячої творчості !6-16 FEST" (facebook.com)
Автор: Styler

У палаці культури "Дарниця" за сприяння будівельної компанії "Статус груп" відбулось підбиття підсумків та нагородження учасників районного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості "6-16 FEST". Цьогоріч у зв’язку з карантинними обмеженнями конкурс відбувся онлайн з 22 по 26 квітня.

Про це йдеться в дописі компанії у Facebook.

Учасники демонстрували таланти у таких жанрах як: вокал, хореографія, інструментальне, театральне, циркове, театр моди, прикладне та образотворче мистецтво.

"Ми як соціально відповідальний столичний девелопер "Статус груп" подарували членам журі еко-блокноти та ручки, а дітей нагородили медалями, кубками, статуетками за перші місця та в категорії гран-прі. Серед учасників конкурсу було багато дітей, які також є переможцями міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Багатьох учасників знають далеко за межами України", - йдеться в повідомленні компанії.

З радістю підтримали фестиваль дитячої творчості «6-16 FEST» У палаці культури «Дарниця» відбулось підбиття підсумків та...

Posted by Статус Групп - Status Group on Friday, May 14, 2021

Головніший приз отримала одна з наймолодших учасниць - Богданова Анастасія - учениця художнього відділення Дитячої школи мистецтв № 9 Дарницького району м. Києва. Компанія "Статус груп" та голова Асоціації дитячо-юнацького спорту - Андрій Стріхарський - нагородили її графічним планшетом.

ЇЇ художня робота "Питала зозуленьку" у техніці виконання батик отримала численні гран-прі на всеукраїнських та міжнародних конкурсах не тільки у межах України, а й у Польщі, Китаї, Чорногорії, Німеччині.

Також Анастасія стала переможницею ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом "Об’єднаймося ж, брати мої", присвяченої життю та творчості Т.Г.Шевченка та нагороджена грамотою від міністра культури. Її роботу було відібрано для експозиції. Зараз ця робота виставлена у музеї Кавалерідзе, де буде знаходитися до 20 травня

Нагадаємо, "Статус груп" наразі будує один з найбільших стадіонів на Лівому березі на території КІІВ та права НУ ОЮА.

Також забудовник посприяв тому, щоб талановита молодь Києва могла проявити свою творчість у картинах крізь призму сучасних історичних місць і пам'ятників архітектури.

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