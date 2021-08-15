Як стати щасливою людиною: відпустіть ці речі з життя негайно

Схвалення інших. Якщо ви прийняли власне рішення, то думка інших людей вас не повинно турбувати.

Гнів і образи. Гнів починає з'їдати людину зсередини, і він разом з образами не дає рухатися вперед і отримувати задоволення від життя.

Образ ідеального тіла. Коли мова йде про ваших формах і тілі, то єдина важлива думка - ваша. Ніхто не може вирішити за вас, який для вас вид є правильним.

Ідеальний партнер. Ілюзії про ідеальних партнерів сильно заважають будувати відносини та насолоджуватися щастям. Досить буде любити всім серцем того, з ким вам дійсно комфортно і добре. Ідеальних людей не існує.

Ідеальне життя. Його не існує так само як і ідеальних партнерів. Ваше життя таке, яким ви його робите, що ви в неї вкладаєте. Якщо ви не хочете працювати, не хочете докладати зусиль і чекаєте манни небесної – ви будете нещасними.

Мета на багатство. Багато людей мріють про те, щоб стати мільйонерами. Працювати та ставити цілі – це добре, а ось покласти на таку мрію все життя – щастя не принесе.

Сподіватися на удачу. Не варто чекати, поки удача вас відвідає і все само собою стане добре. Працюйте над тим, що хочете отримати завтра.

Виправдання. Не витрачайте свій час на пошуки виправдань. Хочете займатися спортом, але немає часу - знайдіть. Виправдання змушують нас відчувати себе краще, якщо ви відчуваєте докори сумління за те, що не робите.

Думки про колишніх партнерів. Ця людина провела з вами якийсь час і залишилася в минулому, навіщо вам про неї згадувати? Якщо хочете бути щасливим в сьогоденні та майбутньому – прийміть досвід минулого і йдіть далі.

Зволікання і прокрастинація. Якщо ви постійно щось відкладаєте на потім - то вам це або не потрібно, або ви не дорожите своїм життям. Бережіть свій час, займайтеся тим, що вам до душі – це позбавить вас від стресів.

Засудження. Перестаньте хвилюватися про те, що діється в житті інших людей. Приділіть цей час собі та своїм рідним. І не дозволяйте іншим засуджувати вас.

Заздрість. Щастя - це хотіти те, що у тебе є. Хотіти те, що є в інших – марна трата часу. Не заздріть іншим людям, цінуйте те, що у вас є.

Низька самооцінка. Будьте впевнені в собі, працюйте над тим, щоб стати краще, підвищити свою самооцінку. Станьте найважливішою і найціннішою людиною у своєму житті.

Залежність від інших. Єдина людина, на яку ви можете розраховувати завжди - ви самі. Не віддавайте відповідальність за власне щастя в руки інших людей. Залежність від іншої людини, грошей та інших речей - поганий шлях до щастя.

Постійний контроль. Іноді дуже корисно пожити без побудови планів, без постійного контролю ситуації, а просто поплисти за течією і насолодитися моментом. Спонтанність часом дає найщасливіші моменти в житті.

Очікування. Керування своїми очікуваннями - ваш ключ до щастя. Якщо ви від них позбудетеся, то станете набагато щасливішими. Не варто чекати чіткого результату у всіх ситуаціях. Не варто очікувати від людей певної поведінки або вчинків.