Як стати відомим в YouTube та Instagram: корисні поради від українського топ-блогера

Діма Варварук (фото з особистого архіву блогера)

Український блогер, актор та автор пісень, засновник мегапопулярного проекту SILRADA на YouTube Діма Варварук розповів нам те, чого не розповідав досі нікому

Діма Варварук - успішний блогер родом з Прикарпаття. Його глядацька аудиторія лише у Instagram сягає понад 699 тис. користувачів. Його творчість та соціальна діяльність є прикладом для багатьох, саме він чи не вперше почав висвітлювати реалії свого повсякденного життя без усіляких прикрас та завуальованості.

Діма - хлопець, який за короткий проміжок часу зміг привернути до себе мільйонну аудиторію у соцмережах. А сьогодні він ексклюзивно для читачів Styler розповідає, як розпочалась його творча стежка, та що у роботі блогера найважливіше.

"З дитинства, я відчував що буду чимось схожим на блогерство займатись. Просто робив відео на звичайний телефон, пробував монтувати і щось виходило. Тоді, у дитячому віці, мав комплекси, що мене не правильно сприймуть, будуть критикувати. На той час у YouTube дітей не любили, не сприймали. Думав, що буду робити щось таке, що оцінять багато людей, і я зможу отримати відгук від них. Мав бажання себе реалізувати і дочекався до певного моменту, щоб це зробити", - говорить Діма.

Діма Варварук (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

Зараз кожного дня кількість шанувальників творчості Діми зростає. Але зіркової хвороби у нього не було ніколи.

"Я відчуваю запал, ту саму енергію, яка мотивує мене робити і робити щось нове, старатись для людей. Є такі, які отримують енергію від мене і також мотивуються на нові звершення. Це свого роду обмін, думаю їх великою мірою надихає те, що я почав з нуля. Шанувальники розуміють, що в них теж може все вийти. Зіркової хвороби, думаю, що не було! Є друзі з якими спілкуюсь та поважаю їхню думку, вони мені кажуть, якщо щось не так. Буває що приїду в село, там всі мене знають, і їм байдуже скільки в мене підписників і ставляться до мене як зазвичай, саме це допомагає багато усвідомити", - зізнається він.

А як же сім'я реагує на популярність свого зіркового родича? Зараз, з усмішкою говорить Діма, вже "цілком адекватно".

"На початку, мабуть, як і в багатьох було нерозуміння і певний супротив через нестандартність, яку я зміг перебороти та показати, що бути популярним - це цілком нормально. Зараз всі прийняли та щасливі. Буває, приїжджають з іншими родичами та розказують, що я їхній племінник, брат, внук і т. д.", - розповідає блогер.

Як пишеться сценарій роликів та скільки часу займає робота над відео

Завжди по-різному, тому що потрібно аби сама пісня зі словами гармонійно вписувалась у відеоряд! Тематика кліпу може бути своєрідна або ж локація на якій знімаємо. Наприклад, нам потрібно було віднайти "Теслу" і заїхати в село, щоб зняти маленький уривок відео, а таких моментів у самій пародії може бути дуже багато. YouTube це оцінив, тому одне з наших відео потрапило в офіційну підбірку від Youtube Rewind - 10 найпопулярніших відео в Україні за 2019 рік! Саме там ми зайняли 4 місце, гадаю, це гарна оцінка нашої роботи. Буває, що сценарій вже готовий - це історія з мого життя чи друзів. Так, кліп "Валентинка" - екранізація історії мого друга. Декілька років тому нам залишилось грамотно описати самі сценки, перехід подій, та добавити цікавих кадрів. Сама робота від зародження ідеї до публікації на YouTube - це приблизно два-три тижні.

SILIRADA - Валентинка

Конкуренція серед блогерів в Україні

Все залежить тут тільки від бажання робити. Я його мав і - робив. В той момент спостерігав за деякими сталими блогерами і думав: "я можу зняти краще і цікавіше". Я цього нікому не казав, а просто робив. Зараз ситуація така, що деякі з тих, на кого рівнявся, перестали цим займатись, а з деякими зрівнявся, проте є ще багато куди рости.

Як правильно зловити хайп

Його не потрібно ловити - його потрібно відчувати. Думаю, трішки чуйки тієї я маю.

На скільки має бути важлива думка шанувальників

Для мене думка шанувальників була і буде важлива, але коли вона аргументована. Немає чогось такого, на що я б пішов [заради фанатів], я роблю те, що я люблю, і тому я їм подобаюся. Мої неочікувані дії, приколи, розіграші, інтерактиви - в цьому вони постійно крутяться і не знають, чого очікувати далі. Гадаю, через це також вони за мною слідкують.

SILIRADA - Я студент