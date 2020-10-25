Старше єгипетських пірамід: археологи під водами Чорного моря знайшли загадкове поселення

В Болгарії біля міста Созополь археологи виявили під водами Чорного моря стародавнє поселення. Вчені говорять, що воно було засноване ще до появи єгипетських пірамід, а саме 7 тисяч років тому.

Стародавнє поселення знайшли в гирлі річки Ропотамо, яка впадає в Чорне море. Вчені виявили сліди давньої людської цивілізації, яка існувала в 5 столітті до нашої ери. Про це йдеться в сюжеті "Радіо Свобода".

На дні видно залишки стародавніх будівель. Предмети, які археологам вдалося знайти, говорять про те, що тут був порт, пов'язаний з грецькою колонією Аполону понтійська. При цьому він функціонував довгий час. Зараз там знаходиться місто Созополь.

Під водами Чорного моря знайшли стародавнє поселення (відео: YouTube)

Друга історія пов'язана з селом раннього Бронзового століття. Воно розташовувалося на березі моря, яке в той час було на 5 метрів нижче, ніж зараз. Через морські припливи будинки в селі споруджувалися на дерев'яних палях. Цікаво, що ці палі збереглися до нашого часу.

За словами співробітника Центру підводної археології Созополя Калина Димитрова, нове відкриття допоможе краще зрозуміти історію Созополя. Адже люди в цьому регіоні могли з'явитися на 1000 років раніше, ніж вважалося до цього.

У той час весь цей район був узбережжям. Археологам і науковцям належить ще виконати дуже багато роботи по вивченню нової знахідки.

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