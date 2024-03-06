Старинный украинский пирог Соложеник: этому рецепту уже более 100 лет

Соложеник - традиционная украинская выпечка на праздники. Он чем-то похож на блинный торт, но имеет очень интересную консистенцию, вкус и структуру. Начинка может быть любой, но обязательно сладкой. Наши прапрапрабабушки готовили соложеники с жареными яблоками, вареньем, вишнями. А еще добавляли мак, мед и орехи.
Как готовить соложеник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Філіжанку кави".
Отделите белки пяти яиц от желтков. Желтки отставьте в сторону, а в белки добавьте ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте до стойких пиков.
Желтки взбейте со 150 г сахара, молоком и щепоткой соли до тех пор, пока масса не посветлеет и увеличится объемом.
Добавьте муку и взбейте, чтобы получить жидкое тесто. Напоследок добавьте растопленное сливочное масло (100 г) и белки. Пеките блины привычным для вас способом с двух сторон. Должно получиться около 6 штук.
Растопите пару ложек сливочного масла на сковороде и обжарьте нарезанные яблоки с добавлением 2 ст. л. сахарного песка, а также корицы.
Когда яблоки станут мягкими, разведите крахмал (1 ст. л.) в небольшом количестве воды и добавьте в яблоки. Готовьте к загущению массы.
Вишни без косточек смешайте с 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. крахмала. Затем тушите на сковороде до загущения.
Взбить два белка с лимонной кислотой и 150 г сахара для получения густой пены. Поставьте на водяную баню и взбивайте до загустения.
Остается сложить соложеник: положите блинчик на застеленный фольгой противень и смажьте его белковой массой. Сверху выложите слой яблок и вишни. Накройте другим блином. И так чередуйте до конца.
Сверху последний блинчик щедро смажьте белковой массой со всех сторон и отправьте запекаться в духовку на 15 минут при 210 градусах.
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