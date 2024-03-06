Старинный украинский пирог Соложеник: этому рецепту уже более 100 лет

Что вам понадобится:

Яйца - 7 шт.

Пшеничная мука - 150 г

Сахар - 360 г

Молоко - 150 мл

Сливочное масло - 130 г

Ванильный сахар - 8 г

Соль - по своему вкусу

Вишня - 300 г

Яблоко - 2 шт.

Корица - 1 ч. ложка

Крахмал - 2 ст. ложки

Лимонная кислота - щепотка

Как готовить соложник

Отделите белки пяти яиц от желтков. Желтки отставьте в сторону, а в белки добавьте ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте до стойких пиков.

Желтки взбейте со 150 г сахара, молоком и щепоткой соли до тех пор, пока масса не посветлеет и увеличится объемом.

Добавьте муку и взбейте, чтобы получить жидкое тесто. Напоследок добавьте растопленное сливочное масло (100 г) и белки. Пеките блины привычным для вас способом с двух сторон. Должно получиться около 6 штук.

Растопите пару ложек сливочного масла на сковороде и обжарьте нарезанные яблоки с добавлением 2 ст. л. сахарного песка, а также корицы.

Когда яблоки станут мягкими, разведите крахмал (1 ст. л.) в небольшом количестве воды и добавьте в яблоки. Готовьте к загущению массы.

Вишни без косточек смешайте с 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. крахмала. Затем тушите на сковороде до загущения.

Взбить два белка с лимонной кислотой и 150 г сахара для получения густой пены. Поставьте на водяную баню и взбивайте до загустения.

Остается сложить соложеник: положите блинчик на застеленный фольгой противень и смажьте его белковой массой. Сверху выложите слой яблок и вишни. Накройте другим блином. И так чередуйте до конца.

Сверху последний блинчик щедро смажьте белковой массой со всех сторон и отправьте запекаться в духовку на 15 минут при 210 градусах.