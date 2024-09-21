Станьте самой красивой невестой: названы тренды свадебных платьев в 2025 году

Бантики

Если вас привлекают бантики на платьях, то это хороший вариант для наряда невесты. Будут модны как нежные бантики в нижней части спины, так и изысканные кристаллические бантики на рукавах и лифе.

Бантики будут добавлять винтажность и кокетливость образу невесты.

Свадебное платье с бантиком (фото: alissia.com.ua)

Элементы цветочных аппликаций

Платья с тканевыми аппликациями станут популярны на свадьбах в 2025 году. Важно выбрать удачный акцент, чтобы эффектно подчеркнуть формы. Вы можете выбрать платье с элегантной полупрозрачной спиной с цветами или с цветочными аппликациями на рукавах.

Лучше всего нежность удается передать изображением цветов, поэтому тканевые аппликации интересно вписываются в образ невесты.

Платья с цветочными аппликациями (фото: alissia.com.ua)

Корсеты

Корсет считается очень привлекательной и женственной частью свадебного платья. Он может быть красивым элементом платья, а также отлично сочетается с юбками или брюками как отдельная единица.

Корсетные платья предназначены для красивого подчеркивания вашей талии и фиксации форм. Такой стиль не только придает романтичности образу, но и обеспечивает удобство.

Трендовые корсетные платья (фото: alissia.com.ua)

Острые вырезы

Такие вырезы будут придавать образу невесты драматичность и изысканность. Если вы можете смело заявить о себе, острый вырез на платье привлечет заинтересованные взгляды.

Такой фасон имеет еще одну важную особенность: вырез с острыми углами красиво открывает вашу шею и делает акцент на лицо.

Платье с острым вырезом (фото: alissia.com.ua)

Платья с низкой талией

Если талия платья располагается немного ниже вашей природной талии, это создает визуальное удлинение вашего силуэта. Такое платье станет идеальным выбором для невест, которые хотят немного скрыть недостатки своей фигуры.

Заниженная талия на свадебном платье плавно переходит в юбку, что делает ваш образ утонченным.

Заниженная талия на свадебном платье (фото: alissia.com.ua)