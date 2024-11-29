Это вредно для ребенка: врач рассказала, чего категорически не стоит делать беременным

Способы стимуляции родов

По словам врача, высвобождающийся во время полового акта окситоцин может вызвать сокращение матки, а простагландины в сперме помогают размягчению шейки матки.

Травы и добавки

Некоторые травы, такие как чай из листа малины, традиционно считаются стимуляторами родов.

Однако научные исследования не подтверждают их эффективность. Более того, некоторые травы могут быть опасными для беременной женщины и малыша. Поэтому следует избегать такого метода.

Употребление любых добавок должно быть согласовано с врачом.

Теплая ванна или душ

Горячие ванны могут помочь снять напряжение и снизить боль, но не стимулируют начало родов без других факторов. Важно помнить, что высокая температура воды может быть небезопасна.

Релаксация и медитация

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Техники релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или йога помогают снизить уровень стресса, снять мышечное напряжение и подготовить организм к родам.

Физическая активность

Исследования показывают, что физическая активность, например ходьба или легкие прогулки, может помочь стимулировать начало родов.

Это связано с тем, что при ходьбе вес малыша давит на шейку матки, что может способствовать ее сокращениям. Кроме того, активность стимулирует выработку окситоцина, гормона, вызывающего сокращение матки.

Масло вечерней примулы

Врач рассказала, что масло вечерней примулы содержит гамма-линоленовую кислоту, которая может помочь размягчить шейку матки.

Касторовое масло

Касторовое масло обладает слабительными свойствами, но многие женщины используют его для стимуляции родов. Однако этот метод вызывает споры среди медиков.

Это может привести к сильным болям в животе, диарее и обезвоживанию, что может быть опасно как для матери, так и для ребенка.

"Не существует универсального метода, который бы гарантировал начало родов. Наиболее эффективным и безопасным является регулярный мониторинг состояния здоровья беременной женщины и ребенка с врачом", - говорится в сообщении.