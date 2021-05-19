Стане ще холодніше, а дощі не зупиняться: синоптики дали суворий прогноз

"19 травня в західних, вдень і в південних і східних областях пориви 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в гідрометцентрі.

Грози в середу будуть по всій країні, а в Житомирській та Вінницькій областях - сильні зливи. Температура в цей день +17+19, на півдні +19+23.

У Києві синоптики обіцяють грози, вдень +17+19, вночі +11+13 градусів.

Скрін: Погода в Україні 19 травня (meteo.gov.ua)

20 травня грози вщухнуть, але майже всюди, крім Запорізької та Донецької області, сильні дощі. Похолодає до +14+19, на південному сході - тепліше, +20+24 градуси.

У Києві вдень +16+18, вночі +10+12, дощ.

Скрін: Погода в Україні 20 травня (meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 21 травня, знову грози і дощі, крім південного сходу і північного заходу. Температура така ж, як і в четвер.

У Києві похмуро і дощ, вдень +16+18, вночі +10+12.

Скрін: Погода в Україні 21 травня (meteo.gov.ua)

А ось субота буде сонячною і без опадів. Температура підвищиться - до +17+23, а на півдні та сході +19+26 градусів.

У Києві +20+22, вночі +9+11, без опадів, сонячно.

Скрін: Погода в Україні 22 травня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що в КМДА прогнозують цього тижня "залпові" дощі, А опадів у столиці випаде до 23 травня 60% від місячної норми.