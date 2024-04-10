Станет лучше чернозема! Как сделать землю более плодородной без удобрений

Изменить структуру

Один из самых простых способов улучшения почвы - перекапывание, или ежегодное вспахивание. Этот процесс полезен для любых культурных растений, так как увеличивает воздухопроницаемость земли.

Перекапывать садовый участок или огород советуют весной, а также до наступления сезона дождей осенью.

Если нужно увеличить содержание минеральных частиц, агрономы предлагают перед перекапыванием рассыпать на участке толченый кирпич, предварительно просеянный через большое сито.

При повторении этой процедуры в течение нескольких лет структуру почвы (особенно глинистой) можно улучшить до отличных показателей.

Если в земле слишком много глины - можно вносить в нее также песок (в приблизительном расчете одного ведра на квадратный метр), или золу.

В случае, когда почва наоборот слишком песчаная, можно прибегнуть к так называемому глинированию - внесению сухой порошковой глины.

Перекопанная земля полезна всем растениям (иллюстрация: pixabay.com)

Подготовить компост

В результате разложения органических веществ микроорганизмами образуются природные органические удобрения - компост.

Для его изготовления используют отходы растениеводства (сорняки, листья, испорченные овощи и фрукты), некоторые виды мусора, отходы мясного производства и даже фекалии.

Для этого имеющуюся массу "отходов" складывают в большие кучи или специальные резервуары с хорошей вентиляцией. Периодически их поливая необходимо дождаться, пока они "перебродят" и превратятся в полезное удобрение.

Этот процесс может длиться от нескольких недель до нескольких лет (в зависимости от сырья).

Готовый компост имеет запах и цвет земли. Он улучшает структуру и качество почвы, а также способствует размножению дождевых червей, деятельность которых очень полезна для растений.

Компост можно "собирать" в любой сезон (иллюстрация: pixabay.com)

Засеять сидераты

Улучшить качество почвы помогают также специальные и правильно подобранные растения - сидераты (ячмень, амарант, подсолнечник, календула, рапс, горчица, сурепица, разнообразные бобовые, злаковые, гречишные и даже водолистные).

Их советуют сеять для того, чтобы они:

способствовали разрыхлению земли своими длинными корнями

"вытаскивали" из глубины почвы полезные вещества

удерживали эти полезные вещества в верхних слоях земли

Кроме того, такие растения используют для получения гумуса, который лучше всего производится в хорошо увлажненной почве (именно поэтому даже срезанные растения время от времени нужно поливать).

Клевер обогащает почву азотом, структурирует и укрепляет землю (иллюстрация: pixabay.com)

Использовать солому

Обычно получить обильный урожай на недостаточно плодородной земле непросто. Если использовать специальные удобрения вы не хотите, можно попробовать "народный лайфхак" - солому.

Ее стоимость обычно не заоблачная, в то же время эффективность - высокая, ведь в ее составе есть все элементы, необходимые для роста и развития сельскохозяйственных растений.

По словам экспертов, 1 тонна соломы содержит столько же полезных веществ, как и 3 тонны навоза (целлюлозу, азот, фосфор, калий, серу, медь, бор, марганец и т.п.).

Кроме того, солому часто используют для того, чтобы улучшить тяжелую почву и сделать землю более легкой и рыхлой.

Для запуска процессов минерализации и разложения вносить солому нужно прямо в грунт - на глубину не менее 10 см. В качестве удобрения ее можно использовать после полного разложения.

Со временем солома превращается в природное удобрение (иллюстрация: pixabay.com)

Дать "отдохнуть"

В здоровой земле живут тысячи микроорганизмов, погибающих и отдающих ей накопленные органические вещества. Такая земля способна не только питать растения, но и восстанавливать свое плодородие.

Именно поэтому огородники советуют регулярно давать земле "отдыхать".

Оставлять тот или иной участок в покое, чтобы он буквально защищал себя слоем свежего дерна, в котором органические вещества будут накапливаться без внесения каких-либо удобрений.