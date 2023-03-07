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Стало известно, когда в Украине будет потепление: названа точная дата

Когда в Украине будет потепление (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Весна для украинцев началась снегопадами и холодом, однако началу марта это явление присуще. Однако уже совсем скоро можно готовиться к потеплению, ведь температурные столбики начнут заметно повышаться.

Когда в Украине будет долгожданное потепление - подробнее читайте в материале Styler.

Прогноз народного синоптика

Станислав Щедрин прогнозирует, что скоро снега и морозы отойдут от Украины. По его словам, уже с 11-12 марта для украинцев начнется почти лето.

"В большинстве областей, кроме северных и северо-западных, температура воздуха будет составлять в пределах от +13-15 до +17-22, но иногда будут проходить дожди, местами возможны даже грозы", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Синоптик также прогнозирует, что до 11 марта на территории Украины сильных морозов не будет.

Прогноз погоды от народного синоптика (фото: facebook.com/Stas1234567)

По словам другого синоптика Игоря Кибальчича, мартовская температура будет оставаться на аномально высоком уровне.

Пишущие погодные ресурсы

Сайт Sinoptik.ua сообщает, что с 11 марта в Украине действительно станет теплее, а осадков станет меньше.

Если смотреть прогноз погоды в Киеве, то уже с субботы термометры покажут до 10-11 градусов тепла. При этом возможны кратковременные дожди.

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Аналогичные данные публикуют и на погодном ресурсе Meteoprog. По их прогнозам, с приходом выходных в Украину придет и долгожданное тепло. Правда, солнца специалисты пока не предсказывают, поэтому небо будет затянуто облаками.

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Поэтому, несмотря на неожиданные снегопады, украинцы все же могут готовиться к скорому приходу тепла!

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