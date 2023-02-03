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Стало известно, когда в Киеве начнут ездить двухэтажные автобусы (фото)

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 11:15
Стало известно, когда в Киеве начнут ездить двухэтажные автобусы (фото) Когда в Киеве появятся двухэтажные автобусы (фото: facebook.com/benjamin.north.56)
Автор: Юлия Гаюк

В декабре прошлого года Берлин подарил Киеву четыре двухэтажных автобуса. Они являются самыми крупными коммунальными перевозчиками Германии. Сейчас сроки запуска все еще неизвестны из-за поиска наиболее комфортного маршрута.

Об этом сообщили представители "Киевпасстранса" в комментарии изданию БЖ.

Когда киевляне увидят двухэтажные автобусы

Как сообщили в "КПТ", сроки выхода автобусов на столичные дороги затягиваются по ряду причин:

  • процедура регистрации и сертификации
  • соответствующее оборудование для функционирования электронного билета
  • GPS-трекеры и системы аудиовизуального оповещения
  • определение маршрутов, на которых планируется их задействовать

Будущий маршрут курсирования подбирается таким, чтобы автобус мог заезжать на все транспортные развязки и проезжать под всеми мостами. Количество остановок планируется минимальным для комфорта пассажиров.

Что известно о двухэтажных автобусах

По словам операционного директора BVG Рольфа Эрфурта, эти автобусы находились в эксплуатации в течение 12-15 лет в Берлине. Перед отправкой в Украину их проверили в ремонтных мастерских компании на исправность.

Также отмечалось, что так Берлин выражает свою поддержку Украине, ведь многие транспортные средства общественного транспорта пострадали от российских атак.

Стало известно, когда в Киеве начнут ездить двухэтажные автобусы (фото)Стало известно, когда в Киеве начнут ездить двухэтажные автобусы (фото)Стало известно, когда в Киеве начнут ездить двухэтажные автобусы (фото)Стало известно, когда в Киеве начнут ездить двухэтажные автобусы (фото)

Салон автобуса компании Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)

Ранее мы рассказывали, при каком условии проезд в общественном транспорте Киева станет бесплатным.

Смотрите также, как в результате ракетной атаки России уничтожено половину автобусов в Днепре.

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