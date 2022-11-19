Какое авто купить? Топ-10 самых популярных б/у седанов до 10 тысяч долларов

В Украине на вторичном рынке авто седаны среднего ценового сегмента пользуются большой популярностью, к тому же стоимость импортных легковушек с пробегом сейчас стала ниже, чем год назад.

Как изменились цены на седаны, которые пользуются наибольшим спросом среди украинцев - читайте в материале ниже .

Топ самых популярных седанов

Больше всего на рынке седанов, выпущенных 6-10 лет назад. Так, по количеству объявлений на OLX Авто, самый большой выбор седанов среднего ценового сегмента был среди модельного ряда марки Volkswagen:

тут лидирует VW Passat 2012 года выпуска за 10 тысяч долларов (300 объявлений),

за ним идет модель Jetta за 9 688 долларов (116 объявлений).

На втором месте среди седанов Ford Fusion USA 2014 и 2013 (155 объявлений).

Третье место по количеству предложений занимает седан корейского автопроизводителя Hyundai Sonata 2016 года выпуска (83 объявлений).

Цены на самые популярные седаны

Если сравнивать стоимость 10 самых популярных седанов в октябре 2022 года с аналогичным периодом 2021 года, то цены (по курсу доллара) снизились на 8 из 10 моделей. Больше всего подешевели седаны Hyundai - на 20% или 2 450 долларов.

10 седанов октября, которые предлагали чаще всего

Данные OLX Авто

Спрос на электрокары упал

По данным экспертов автомобильного рынка, украинцы сейчас больше всего интересуются японскими машинами, при этом спрос на электрокары среднего класса в октябре снизился в два раза по сравнению с прошлым годом.

Среди марок среднего ценового сегмента больше украинцев интересовали седаны Mazda - так, на одно объявление на ресурсе было 7 потенциальных покупателей.

Также отмечается, что в прошлом месяце больше всего граждан интересовали гибридные авто - на 1 объявление было 5 покупателей.