Стало известно, кто будет защищать ветерана Михаила Маймана, которого задерживала Нацполиция и СБУ, по делу об избиении женщины

Скандально известный ветеран и волонтер, подозреваемый в мошенничестве и торговле оружием Михаил Майман, фигурирует по уголовному делу об избиении.

Судебное заседание по делу назначено на 25 октября 2022 года.

Известно, что адвокатом обвиняемого выступает адвокат Елена Черемуха.

Уголовное производство № 12021100010001073 будет рассматривать дело между обвиняемым: Майманом Михаилом и Лазаренко Светланой, которая является потерпевшей по делу.

Досудебным расследованием установлено, что Майман Михаил толкнул Лазаренко Светлану Ивановну, в результате чего последняя получила телесные повреждения в виде перелома лучевой кости.

Дело будет рассматривать Голосеевский районный суд Киева 25 октября в 11:00.

О новом адвокате Маймана известно мало. Она не значится в реестре должников, а по данным Opendatabot владеет ОО "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ", ООО ЮКК "ЧЕЛИЗА".

Однако, по сообщениям волынских СМИ, персона с таким же именем фигурировала по делу вокруг рейдерского захвата местного предприятия "Лада-Волынь", где она работала юристом.

Сообщалось, что работники частной фирмы дважды пытались взять под охрану помещения, расположенные на территории ЗАО "Волынь-Лада". Оппоненты, представляющие интерес предпринимателя, показывали оригиналы договора владельцем этих помещений Николаем Кобаком.

Впрочем, представители "Волынь-Лады" и арендаторы помещений на этой территории не позволяли им это сделать, а действительные документы, на основании которых ЗАО "Волынь-Лада" вынуждена покинуть арендованное помещение назвали фальсификацией.

Напомним, Михаил Майман – ветеран АТО и волонтер. В 2022 году по словам самого Маймана, участвовал в битве за Киев, в частности, возглавляемый им батальон "Архангела Михаила" якобы освобождал населенные пункты вблизи Макарова на Киевщине. На сегодня известно, что батальон не входит в состав ТРО.

Именно во время боев за Киев Михаила Маймана начали обвинять в том, что, вместо того чтобы освобождать Киевскую область, занимался обманом доверчивых сограждан. В частности, блоггеры и СМИ заподозрили Маймана в съемке постановочных видео. Об этом писали и блоггеры и бывшие собратья Маймана по батальону.

На видео, попавшее в сеть интернет чудный голос, похож на Маймана, комментирующего съемку и дающего указания "актерам". Согласно свидетельствам бывших подчиненных Маймана из батальона "Архангелы Михаила", Майман якобы умудрился собрать минимум 1,3 миллиона долларов, однако все присвоил себе и не потратил на нужды ВСУ ни копейки.

Вскоре после публикации этого видео Марьяна Безуглая, народный депутат от "Слуги народа" публично обвинила Маймана в аферизме, и сообщила о том, что Майнман незаконно наградил нардепа Николая Тищенко оружием.

Напомним также, что Маймана уже задерживала в июне этого года СБУ, а в сентябре – Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По информации издания "Телеграф" текущее обвинение – по статье 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества, наказывается лишением до 7 лет).

Также следствие рассматривает возможность переквалификации дела по другим статьям.