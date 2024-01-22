Нацотбор на Евровидение 2024 года: названы имена всех судей

Кто стал членом жюри Нацотбора Евровидения 2024

В мобильном приложении "Дия" завершилось голосование за состав жюри Национального отбора на Евровидение 2024, который проводит Общественное Вещание.

В течение недели голосование украинцы выбирали членов жюри и могли выбрать одного из 9 предложенных кандидатов на эту ответственную позицию.

Лидерами голосования стали:

Андрей Данилко - он набрал 43,79 процента голосов

Джамала - получила от украинцев 23,62 процента

Сергей Танчинец - занял третье кресло и набрал 12,42 процента.

Судьи Нацотбора Евровидения 2024 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Напомним, что проголосовать можно было только за одного кандидата и только в течение недели.

Отметим, что в приложении "Дія" проголосовали более 720 тысяч украинцев и решили судьбу трех артистов, предоставив им возможности влиять на судьбу молодых участников Евровидения.

Если победители подпишут соглашение с Общественным, то они станут официальными членами жюри на Нацотборе главного песенного конкурса.

Уже 3 февраля, в финале Нацотбора звездная тройка жюри, которая нам известна, вместе со зрителями будет выбирать представителя Украины на Евровидении 2024. Выбор не будет легким, ведь у каждого участника есть хорошие шансы и сильные номера.