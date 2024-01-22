RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нацотбор на Евровидение 2024 года: названы имена всех судей

Кто стал судьей Нацотбора Еирвидения 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Украинцы уже избрали членов жюри, которые помогут избрать представителя Украины на Евровидении в 2024 году.

О том, чьи имена получили гордое звание судей Нацотбора Євровидения 2024, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт "Суспильного".

Кто стал членом жюри Нацотбора Евровидения 2024

В мобильном приложении "Дия" завершилось голосование за состав жюри Национального отбора на Евровидение 2024, который проводит Общественное Вещание.

В течение недели голосование украинцы выбирали членов жюри и могли выбрать одного из 9 предложенных кандидатов на эту ответственную позицию.

Лидерами голосования стали:

  • Андрей Данилко - он набрал 43,79 процента голосов
  • Джамала - получила от украинцев 23,62 процента
  • Сергей Танчинец - занял третье кресло и набрал 12,42 процента.

Судьи Нацотбора Евровидения 2024 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Напомним, что проголосовать можно было только за одного кандидата и только в течение недели.

Отметим, что в приложении "Дія" проголосовали более 720 тысяч украинцев и решили судьбу трех артистов, предоставив им возможности влиять на судьбу молодых участников Евровидения.

Если победители подпишут соглашение с Общественным, то они станут официальными членами жюри на Нацотборе главного песенного конкурса.

Уже 3 февраля, в финале Нацотбора звездная тройка жюри, которая нам известна, вместе со зрителями будет выбирать представителя Украины на Евровидении 2024. Выбор не будет легким, ведь у каждого участника есть хорошие шансы и сильные номера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидениезірки