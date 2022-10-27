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Стало известно, кто может представить Украину на Евровидении 2023

Коллаж РБК-Украина: Назван лонглист участников Евровидения 2023
Автор: Светлана Мащенко

Объявлен лонглист участников Нацотбора на Евровидение 2023 года. В него вошли 36 исполнителей и коллективов.

Об этом сообщило Суспільне.

Список участников:

  • 2TONE
  • Angelina
  • DAYTON
  • DEMCHUK
  • Drevo
  • Elysees
  • FIINKA
  • Havkа
  • Jerry Heil
  • Iana Kovaleva
  • Kozak Siromaha
  • KRUTЬ
  • Lue Bason
  • Moisei
  • Olivan
  • OOHLA
  • Oy Sound System
  • SASHA
  • Seréen
  • sexnesc
  • Shy
  • SKYLERR
  • SOWA
  • Tember Blanche
  • Tery
  • TVORCHI
  • Victoria Niro
  • Vynohradova
  • Zetetics
  • Лилу45
  • Макс Пташник
  • Мія Рамарі
  • Роялькіт
  • Саша Фадєєва
  • ТÓНКА
  • Циферблат

Список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста.

"У нас есть лонглист из 36 песен, в котором есть все, от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники. Есть также, конечно, и несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену. Все это говорит о то, насколько креативна наша нация, насколько мы стремимся творить", – прокомментировал музпродюсер Национального отбора Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение 2023 состоится в Киеве 17 декабря. В целях безопасности участников и команды конкурс будут проводить в укрытии.

Сам же 67 песенный конкурс состоится в 2023 году в Ливерпуле. Гранд-финал намечен на 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В настоящее время уже восемь стран отказались от участия, а Россию и Беларусь дисквалифицировали.

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Евровидение