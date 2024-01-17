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Стало известно, где по Украине выплачивают самые высокие и самые низкие пенсии: инфографика

Какая средняя пенсия по Украине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Стало известно, какая средняя пенсия по разным областям Украины, а также где пенсионеры получают самые высокие и низкие суммы выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Опендатабот.

Размеры пенсий в Украине

В 2024 году пенсионные выплаты получают 10 516 537 украинцев.

Пенсию в размере от 2 000 до 3 000 гривен получают 29,1%.

Еще 23,1% выплачивают от 5 000 до 10 000 гривен, а 21% получает до 4 000 гривен в месяц.

Пенсию в пределах 4 000-5 000 гривен получают почти 15% украинцев пенсионного возраста. У 11% пенсия составляет более 10 000 гривен. При этом менее чем у 1% пенсионеров - 64 601 человек - выплаты составляют менее 2 000 гривен.

Если подытожить, то большая часть пенсионеров получает выплаты менее 4 000 гривен. Только треть пенсионеров имеет выплаты выше или на уровне средней пенсии.

Средняя пенсия по регионам

5 385 гривен составляет средняя пенсия в Украине на начало 2024 года. За год она выросла на 16,5%.

В тройку городов и областей с высокими выплатами по состоянию на 2023 год входят:

  • Киев - 7 249 гривен
  • Ровенская область - 6 674 гривен
  • Донецкая область - 6 622 гривен

К слову после Донецкой с небольшим отрывом идет Луганская: там средняя ежемесячная пенсия составляет 6 334 гривны.

А вот области с наименьшими пенсионными выплатами такие:

  • Закарпатская область - 4 262 гривны
  • Черновицкая область - 4 255 гривен
  • Тернопольская область - 4 070 гривен

Раньше мы рассказывали, какой документ не обязателен при оформлении пенсии.

Читайте также, как пенсионерам оформить 300 гривен надбавки к выплатам.

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