Оскар 2024. Стало известно имя ведущего церемонии: вы его хорошо знаете

Стало известно имя ведущего церемонии "Оскар" 2024

96-ю церемонию вручения "Оскара" будет вести известный американский комик Джимми Киммел. Это будет в четвертый раз, когда Киммел становится ведущим трансляции. И это очень приятный сюрприз для зрителей и самого ведущего, ведь его маленькой мечтой было - вести "Оскар" именно четыре раза.

"Мы очень рады, что Джимми вернулся как ведущий, а Молли как исполнительный продюсер церемонии "Оскар". Они разделяют нашу любовь к кино и наше стремление создавать динамичное и развлекательное шоу для нашей глобальной аудитории", - сообщается на официальном сайте.

Также создатели "Оскара" отметили, что они глубоко благодарны Джимми, Молли и их командам за их невероятную креативность и партнерство, а также за то, что они снова работают вместе и делают большой проект.

Ведь работать с такими людьми и настоящими профессионалами своей сферы - это всегда большое удовольствие от процесса и уверенность в хорошем результате.

Джимми Киммел стал ведущим церемонии "Оскар" 2024 года (фото: instagram.com/jimmykimmel)

Эту новость также сообщил и сам Джимми у себя в профиле Instagram. Мужчина опубликовал архивное фото со статуэтками церемонии и написал, что он очень рад сообщить эту прекрасную новость лично.

Стоит напомнить, что 96-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта 2024 года в "Dolby Theatre at Ovation Hollywood" и будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC и еще более чем в 200 странах по всему миру.

Так что времени на плодотворную подготовку к проведению церемонии у ведущего и всей команды, которая создает это шоу - достаточно.