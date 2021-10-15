Стало зле в горах: рятувальники дві доби шукають туристку в Карпатах

Спікер зазначила, що надзвичайники ще 13-го о п'ятій ранку отримали повідомлення про жінку, яка опинилася в біді.

Рятувальників поінформували, що їй стало зле під час проходження туристичного маршруту в районі гори Піп Іван Рахівського району, і туристка потребує допомоги.

При цьому особу жінки, а також її місце знаходження, встановити поки так і не вдалося, сказала Батир.

Пошуки туристки тривають понині.

Зазначимо, що в прес-службі ДСНС в Закарпатській області відомостей про даний інцидент поки немає. Разом з тим рятувальники повідомили про інший інцидент з пошуками чоловіка, який пішов у лісовий масив по гриби поблизу села Лопухів у Тячівському районі та заблукав.

Місцевого грибника шукали з вечора 10 жовтня дві доби. До пошуків залучили 20 рятувальників з 4 гірських пошуково-рятувальних відділень на Закарпатті та Прикарпатті, кінологів з собаками. Також долучилося і місцеве населення.

Було обстежено понад 60 гектарів гірської місцевості... і в підсумку 37-річний чоловік знайшовся сам! Стан здоров'я грибника-мандрівника задовільний, медичної допомоги він не потребував.

Рятувальники проводили масштабну пошукову операцію в Карпатах (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)