Стало зле в горах: рятувальники дві доби шукають туристку в Карпатах

На Закарпатті рятувальники розшукують туристку, у якої раптово погіршилося самопочуття в горах у Рахівському районі, і їй потрібна була допомога. Операція з пошуку жінки триває дві доби.
Про це 15 жовтня розповіла прес-секретар ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир для "Суспільне".
Спікер зазначила, що надзвичайники ще 13-го о п'ятій ранку отримали повідомлення про жінку, яка опинилася в біді.
Рятувальників поінформували, що їй стало зле під час проходження туристичного маршруту в районі гори Піп Іван Рахівського району, і туристка потребує допомоги.
При цьому особу жінки, а також її місце знаходження, встановити поки так і не вдалося, сказала Батир.
Пошуки туристки тривають понині.
Зазначимо, що в прес-службі ДСНС в Закарпатській області відомостей про даний інцидент поки немає. Разом з тим рятувальники повідомили про інший інцидент з пошуками чоловіка, який пішов у лісовий масив по гриби поблизу села Лопухів у Тячівському районі та заблукав.
Місцевого грибника шукали з вечора 10 жовтня дві доби. До пошуків залучили 20 рятувальників з 4 гірських пошуково-рятувальних відділень на Закарпатті та Прикарпатті, кінологів з собаками. Також долучилося і місцеве населення.
Було обстежено понад 60 гектарів гірської місцевості... і в підсумку 37-річний чоловік знайшовся сам! Стан здоров'я грибника-мандрівника задовільний, медичної допомоги він не потребував.
Рятувальники проводили масштабну пошукову операцію в Карпатах (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Раніше повідомлялося, що у Карпатах турист з Києва перекинувся на квадроциклі, і отримав травми.
Також ми писали про те, що нещодавно у Карпатах виявили невідому змію, укус якої смертельний.