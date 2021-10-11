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Стало відомо, хто може очолити Госпотребслужбу в Дніпропетровській області

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Дніпро, Понеділок 11 жовтня 2021 14:00
Стало відомо, хто може очолити Госпотребслужбу в Дніпропетровській області Фото: Василь Приходько (49000.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Василь Приходько, екс-керівник управління фітосанітарної служби подався на конкурс на посаду голови Держспоживчслужби в Дніпропетровській області. Буквально незщодавно відомство потрапило в скандал: з обшуками завітали оперативники Служби безпеки України.

Про це повідомляє 49000.com.ua.

Управління, яке раніше очолював претендент на посаду голови Держспоживчслужби Дніпропетровської області, підозрюють у вимаганні з підприємців регіону.

Приходько був керівником фітосанітарного управління з 2016 до 2021 року. Звільнився він у лютому. А вже через кілька місяців СБУ заявило про те, що у відомстві регулярно "доїли" підприємців, що займаються імпортом. Схема приносила до 100 тис грн доходу.

Як пишуть журналісти, викликає питання і декларація кандидата. При зарплатні в трохи менш тисячу доларів, Василь Приходько примудрився зібрати 750 тис грн готівки. При цьому, на держслужбі він знаходиться з 2002 року. На всю ту ж скромну чиновницьку зарплату Василь Приходько обзавівся житловим будинком на 77,5 кв м і шістьма земельними ділянками загальною площею в 55,7 тис кв м. Вся нерухомість і земля записані на дружину і сина, проте в декларації посадовець вказав, що в родині заробляє він один. Хоча в більш ранніх деклараціях він писав про такий собі доход сина з підприємницької діяльності, але скільки там заробляв Приходько-молодший залишається загадкою.

Такий стан укупі з досить скромним доходом виглядає вельми цікаво на тлі корупційних скандалів в фітосанітарній службі, яку очолював Приходько.

Як повідомлялось, кіберполіція викрила шахрайку, яка оформляла онлайн-кредити на інших громадян. Зловмисниця ошукала потерпілих більше ніж на 300 тис грн.

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