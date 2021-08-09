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Оформляла кредити на інших: кіберполіція викрила шахрайку, яка ошукала 40 осіб

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Дніпро , Понеділок 09 серпня 2021 22:53
Оформляла кредити на інших: кіберполіція викрила шахрайку, яка ошукала 40 осіб Фото: кіберполіція викрила шахрайку, яка ошукала 40 осіб (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Кіберполіція викрила шахрайку, яка оформляла онлайн-кредити на інших громадян. Зловмисниця ошукала потерпілих більше ніж на 300 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"33-річна мешканка Кривого Рогу за допомогою комплексної соціальної інженерії незаконно отримувала доступи до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соціальних мережах громадян", - відзначає пресслужба.

Після отримання усієї необхідної інформації стосовно ідентифікації осіб, зловмисниця оформляла на них онлайн-кредити. Підробивши паспортні дані й замінивши їх фінансові номери на свій, жінка отримувала доступ до онлайн-банкінгу жертв.

Загалом, організаторка схеми ошукала більше ніж 40 осіб на понад 300 тисяч гривень.

Внаслідок санкціонованих обшуків за місцем проживання жінки, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені документи й SIM-картки.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України жінці загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

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