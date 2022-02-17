Стало відомо про важку хворобу Єлизавети II: вона практично не може рухатися

Королева Великобританії останнім часом скаржиться на здоров'я. Вона спирається на тростину і дуже скута в рухах, хоч і продовжує проводити робочі зустрічі. Вона зізналася адміралу Джеймсу Маклауду, що практично не може рухатися.

Що з королевою

За інформацією видання, у королівської особи відмовляють ноги. Хвороба викликана віковими змінами.

Відзначимо, що раніше королева контактувала з принцом Чарльзом, у якого через два дні діагностували коронавірус.

Єлизавета буде проходити щоденні тести протягом останніх семи днів відповідно до поточних рекомендацій і буде перебувати під пильним наглядом королівських лікарів. Також зараз невідомо, чи самоізолювалася вона.

Нагадаємо, шанувальники королівської сім'ї дуже хвилювалися з приводу здоров'я Єлизавети II. Її Величність восени вперше з'явилася на публіці з тростиною на заході у Вестмінстерському абатстві.

Проблеми зі здоров'ям

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит. А ще через кілька днів стало відомо, що вона провела ніч у госпіталі. Зараз королівська особа все рідше і рідше стала з'являтися на публіці.

Нагадаємо, що зараз Єлизаветі 95 років.