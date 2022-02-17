Стало известно о тяжелой болезни Елизаветы II: она практически не может двигаться

Королева Великобритании в последнее время жалуется на здоровье. Она опирается на трость и очень скованна в движениях, хоть и продолжает проводить рабочие встречи. Она призналась адмиралу Джеймсу Маклауду, что практически не может двигаться.

Что с королевой

По информации издания, у королевской особы отказывают ноги. Болезнь вызвана возрастными изменениями.

Отметим, что ранее королева контактировала с принцем Чарльзом, у которого через два дня диагностировали коронавирус.

Елизавета будет проходить ежедневные тесты в течение последних семи дней в соответствии с текущими рекомендациями и будет находиться под пристальным наблюдением королевских врачей. Также сейчас неизвестно, самоизолировалась ли она.

Напомним, поклонники королевской семьи очень волновались по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество осенью впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Проблемы со здоровьем

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что она провела ночь в госпитале. Сейчас королевская особа все реже и реже стала появляться на публике.

Напомним, что сейчас Елизавете 95 лет.