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Стало відомо, скільки військових перекинула Росія в окупований Крим

Автор: Styler

Росія в 2021 році продовжує перекидати з материкової частини до Криму військових та техніку, перетворюючи тимчасово окупований півострів на потужну воєнну базу.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у коментарі "Укрінформу".

Зокрема, йдеться про три мобільні радіолокаційні станції дециметрового діапазону "Противник-Г" та 10 розвідувальних хімічних машин РХМ-6 на базі БТР-80.

Разом із тим, каже генерал-лейтенант, нещодавно на озброєння Чорноморського флоту РФ прийнято новий патрульний корабель "Сергей Котов" та малий ракетний корабель "Грайворон". Зазначені кораблі оснащені універсальним корабельним комплексом "Калибр-НК".

"З метою військового прикриття північних районів Криму, що наближені до Херсонської області України, Російська Федерація продовжує утримувати угруповання військ із підрозділами посилення та забезпечення загальною чисельністю близько 1,5 тис. військовослужбовців", - розповів Наєв.

При цьому він додав, що дане угрупування формується на базі підрозділів берегових військ Чорноморського флоту РФ, які з урахуванням морського та повітряного компонентів нараховують близько 33 тис. військовослужбовців і залучаються до виконання завдань на ротаційній основі.

"Безпосереднє сухопутне угрупування складає понад 11,5 тис. військовослужбовців", - повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Водночас Наєв запевнив, що "Україна усіма наявними засобами розвідки постійно відслідковує цей процес і тримає на контролі".

Раніше ми показували яскраві фото і відео українських мінометників у ділі.

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