Стало відомо, скільки коштує прийом у доктора Комаровскього

Більше того, за словами Комаровського, грошей за консультації він... не приймає. Таким чином, якщо ви хочете записатися до нього на прийом, то навряд чи вам це вдасться. Якщо, звісно, ви чи ваша дитина не була його пацієнтами до цього.

"Я не приймаю за гроші вже давно. Величезна кількість людей є, яким я вже винен. З більшості тих, хто у мене на прийомі, це ті, кого я тримав новонародженими в руках. Ті, хто приходить до мене хвалитися. Не скаржитися, а хвалитися: "Нам рік, нам два, нам три". Прийом триватиме 15 секунд. Або вони просто прийдуть, скажуть дуже сумну річ: "Ми прийшли попрощатися. Ми їдемо до Німеччини, Ізраїлю, Словаччини, Чехії, Польщі". Сім'ї приходять до мене прощатися. Мені хочеться плакати", - поділився лікар.

Доктор Комаровський каже, що давно не приймає пацієнтів за гроші (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Плакати, каже Комаровський, його можуть змусити декілька речей.

"Болем складно, а ось емоціями, дітьми, смертю довести до сліз - легко. Я такий, вразливий. Весь час мучишся, не спиш, переживаєш. І тому єдиний шанс - виїхати з близькими друзями на риболовлю і мучити рибу", - сказав зірковий лікар.