Стало известно, сколько стоит прием у доктора Комаровского

Более того, по словам Комаровского, денег за консультации он... не принимает. Таким образом, если вы хотите записаться к нему на прием, то вряд ли вам это удастся. Если, конечно, вы или ваш ребенок не были его пациентами до этого.

"Я не принимаю за деньги уже давно. Огромное количество людей есть, которым я уже должен. Из большинства тех, кто у меня на приеме, это те, кого я держал новорожденными на руках. Те, кто приходит ко мне хвастаться. Не жаловаться, а хвастаться: "Нам год, нам два, нам три". Прием продлится 15 секунд. Или они просто придут, скажут очень печальную вещь: "Мы пришли попрощаться. Мы едем в Германию, Израиль, Словакию, Чехию, Польшу". Семьи приходят ко мне прощаться. Мне хочется плакать", - поделился врач.

Доктор Комаровский говорит, что давно не принимает пациентов за деньги (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Плакать, говорит Комаровский, его могут заставить несколько вещей.

"Болью сложно, а вот эмоциями, детьми, смертью довести до слез - легко. Я такой впечатлительный. Все время мучаешься, не спишь, переживаешь. И поэтому единственный шанс - уехать с друзьями на рыбалку и мучить рыбу", - сказал звездный врач.