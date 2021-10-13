Стало відомо, скільки платять за інтимні фото українських зірок

Відверті фотосесії в стилі ню вже давно стали буденною практикою серед українських зірок. Сьогодні цим вже нікого не здивувати, тому видавці так званих "чоловічих журналів" йдуть на всілякі хитрощі, щоб утримати читача.

Про це йдеться в програмі "Викриття", яка виходить на каналі LIVE.

Чи платять зіркам за відверту зйомку?

За словами співвласника і головного редактора одного з таких видань, Владислава Іваненка, журнал вже давно не платить артистам за фотосесії. Нині все працює за домовленістю - інформаційний привід в обмін на "майданчик" для піару.

Однак журнал завжди дотримується райдерів зірок, щоб зробити цей процес менш стресовим. При цьому селебретіс не завжди скромні у своїх запитах.

"Вимоги команди і зірок практично завжди однакові. Там є алкоголь, щоб зірку розслабити, але в райдер входить кілька літрів. Деякі забирають алкоголь з собою, замовляють найдорожчий, який є, і потім просто забирають. Або сир просять тільки такий, а потім до нього не доторкаються, або черешню взимку", - розповідає Влад.

Те, що не потрапило на сторінки глянцю, зберігається на "секретному" сервері

За одну сесію фотограф робить мінімум кілька сотень фото. Владислав розповідає, що читач бачить тільки маленьку і найвдалішу частину з них. А весь компромат: оголені кадри у відвертих позах, фото переодягання і фотографії інших незручностей, назавжди залишаються в архівах.

"У нас є найбезглуздіші кадри зірок. І якби ми зробили спецвипуск журналу саме з цими кадрами, було б дуже цікаво. Ми звичайно ніколи їх не опублікуємо. Це зберігається на двох серверах в квартирі однієї людини. Тобто ніяк не знайти цього", - розповів Владислав.

Агресивна сексуальність - в минулому

Іваненко додав також, що сьогодні доступ до відвертого контенту абсолютно відкритий, тому на оголення читач вже не відгукується. А ось показати сексуальність в одязі - набагато складніше.

Одними з найбільш пам'ятних останнім часом, за словами видавця, стали зйомки Христини Соловій і Мішель Андраде.

Скрін: Мішель Андраде і Христина Соловій у відвертій зйомці

Дивіться на відео нижче, як проходять пікантні фотосесії зірок: