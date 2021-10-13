Стало известно, сколько платят за интимные фото украинских звезд

Откровенные фотосессии в стиле ню уже давно стали обыденной практикой среди украинских звезд. Сегодня этим уже никого не удивить, поэтому издатели так называемых "мужских журналов" идут на всяческие ухищрения, чтобы удержать читателя.

Об этом говорится в программе "Викриття", которая выходит на канале LIVE.

Платят ли звездам за откровенные съемки?

По словам совладельца и главного редактора одного из таких изданий, Владислава Иваненко, журнал уже давно не платит артистам за фотосессии. Ныне все работает по договоренности - информационный повод в обмен на "площадку" для пиара.

Однако журнал всегда придерживается райдеров звезд, чтобы сделать этот процесс менее стрессовым. При этом селебретис не всегда скромны в своих запросах.

"Требования команды и звезд практически всегда одинаковые. Там есть алкоголь, чтобы звезду расслабить, но в райдер входит несколько литров. Некоторые забирают алкоголь с собой, заказывают самый дорогой, который есть и потом просто уносят. Или сыр просят только такой, а потом к нему не притрагиваются, или черешню зимой", - рассказывает Влад.

То, что не попало на страницы глянца, хранится на "секретном" сервере

За одну сессию фотограф делает минимум несколько сотен фото. Владислав рассказывает, что читатель видит только маленькую и самую удачную часть из них. А весь компромат: обнаженные кадры в откровенных позах, фото переодевания и фотографии других неудобств, навсегда остаются в архивах.

"У нас есть самые нелепые кадры звезд. И если бы мы сделали спецвыпуск журнала именно с этими кадрами, было бы очень интересно. Мы конечно никогда их не опубликуем. Это хранится на двух серверах в квартире одного человека. То есть никак не найти этого", - рассказал Владислав.

Агрессивная сексуальность - в прошлом

Иваненко добавил также, что сегодня доступ к откровенному контенту абсолютно открыт, поэтому на обнаженку читатель уже не откликается. А вот показать сексуальность в одежде - гораздо сложнее.

Одними из самых запоминающихся в последнее время, по словам издателя, стали съемки Христины Соловий и Мишель Андраде.

скрин: Мишель Андраде и Христина Соловий в откровенной съемке

Смотрите на видео ниже, как проходят пикантные фотосессии звезд: