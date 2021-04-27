Стало відомо, як і скільки Оля Полякова заробляла на початку своєї кар’єри

Сьогодні Оля Полякова - одна з найдорожчих артисток України і катається на авто за три мільйони. Але розпочинала свій творчий шлях співачка зі 100 доларів за виступ. А на руки вона взагалі отримувала лише 15 - саме такі були умови контракту.
Про це розповіла перша продюсерка поп-діви Ірина Ковальська у ефірі програми "Викриття" на телеканалі KYIV.LIVE.
Ковальська каже, що її знайомство із майбутньою Королевою ночі було дуже незвичним.
"Все почалося з того, що ми познайомилися з чоловіком, який робив добре ремонти. Ми якраз переїздили до нової студії, і нам це було необхідно. Домовилися, що будемо його рекламувати, а він нам зробить ремонт у студії. Бартер був дуже ефективним: і йому, і нам усе подобалося. Тож, далі він привів до нас свою племінницю, яка хотіла співати, і попросив зайнятися її просуванням. Це і була Оля", - поділилась спогадами Ірина.
Оля Полякова в молодості (скриншот з відео)
Продюсерська команда забезпечувала зірку усім необхідним - оплачувала курси з візажу, купувала сценічні костюми, а інколи і допомагала із оплатою квартирної ренти.
Оля Полякова в молодості (скриншот з відео)
Успіх довго не приходив до співачки, однак вона хвилювалася більше через те, що ніяк не може зустріти своє кохання.
За кілька років її гонорар зріс до 1000 доларів за виступ, з яких вона отримувала 150.
А під час одного із корпоративів вона нарешті познайомилася з Вадимом - своїм майбутнім чоловіком.
"Він був королем цього свята. Концерт відбувався на кораблі. Корабель пливе по Дніпру, Оля виступила. Він спустився до нас і запросив за стіл. Він почав переказувати комедію американську. А він вміє красиво розповідати і смішно. І вони просто починають реготати. І це було місце знайомства", - розповіла Ковальська.
Нагадаємо, що Полякова розпочала музичну кар'єру наприкінці 1990-х, ставши лауреатом фестивалів "Море друзів" у Ялті та "Крізь терни до зірок" в Черкасах.
У 2001 році вийшов її дебютний альбом, на підтримку якого було знято зокрема відеокліпи "Мальви" і "Цілуй мене".
Один з перших кліпів Полякової на пісню "Мальви"
Нагадаємо, нещодавно Полякова з мамою-красунею і доньками зробила те, що раніше не практикувала.