Стало відомо, як і скільки Оля Полякова заробляла на початку своєї кар’єри

Як Полякова знайшла першого продюсера

Ковальська каже, що її знайомство із майбутньою Королевою ночі було дуже незвичним.

"Все почалося з того, що ми познайомилися з чоловіком, який робив добре ремонти. Ми якраз переїздили до нової студії, і нам це було необхідно. Домовилися, що будемо його рекламувати, а він нам зробить ремонт у студії. Бартер був дуже ефективним: і йому, і нам усе подобалося. Тож, далі він привів до нас свою племінницю, яка хотіла співати, і попросив зайнятися її просуванням. Це і була Оля", - поділилась спогадами Ірина.

Оля Полякова в молодості (скриншот з відео)

Продюсерська команда забезпечувала зірку усім необхідним - оплачувала курси з візажу, купувала сценічні костюми, а інколи і допомагала із оплатою квартирної ренти.

Оля Полякова в молодості (скриншот з відео)

Які гонорари були у Полякової

Успіх довго не приходив до співачки, однак вона хвилювалася більше через те, що ніяк не може зустріти своє кохання.

За кілька років її гонорар зріс до 1000 доларів за виступ, з яких вона отримувала 150.

А під час одного із корпоративів вона нарешті познайомилася з Вадимом - своїм майбутнім чоловіком.

"Він був королем цього свята. Концерт відбувався на кораблі. Корабель пливе по Дніпру, Оля виступила. Він спустився до нас і запросив за стіл. Він почав переказувати комедію американську. А він вміє красиво розповідати і смішно. І вони просто починають реготати. І це було місце знайомства", - розповіла Ковальська.



Нагадаємо, що Полякова розпочала музичну кар'єру наприкінці 1990-х, ставши лауреатом фестивалів "Море друзів" у Ялті та "Крізь терни до зірок" в Черкасах.

У 2001 році вийшов її дебютний альбом, на підтримку якого було знято зокрема відеокліпи "Мальви" і "Цілуй мене".

Один з перших кліпів Полякової на пісню "Мальви"