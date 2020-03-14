Дочка Заворотнюк зробила першу заяву про хворобу матері

Анастасія Заворотнюк з дочкою Анною (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк подякувала всім, хто надає підтримку її родині у цей складний період

Заворотнюк Анна, дочка відомої російської актриси, зробила офіційну заяву про хворобу матері. Вона у своєму Instagram подякувала всім, хто підтримує її у складний період і молиться про здоров'я її матері. Таким чином, юна модель визнала наявність у матері захворювання.

"До останніх кількох днів у мене не було ні бажання, ні сил виходити на зв'язок зі світом, я закрилася у своїй мушлі. Але я намагаюся подолати цей стан, стати сильніше і змінювати своє ставлення до ситуації. Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які, не приведи Господь, коли-небудь зіткнутися з подібними ударами долі, не мають права мене судити", - висловилася дочка Заворотнюк про свій стан.

Вона також подякувала всім, хто надає їй підтримку.

"Можу сказати, що мені дійсно захотілося вихлюпувати свої думки вам. Намагаюся знайти точку опори, і відчуваю, що ви мені в цьому допомагаєте своєю віддачею, теплими словами та молитвами за мою найкращу на світі маму", - додала Ганна.

Заворотнюк Ганна (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

В одному зі своїх постів вона також написала, що просить продовжувати молитися про одужання її мами.

"Я люблю вас всіх, і я глибоко переконана, що вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща у світі мама видужає і в наш дім знову увійде радість і щастя", - написала модель.

Скріншот (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Нагадаємо, що раніше спливла несподівана інформація про Заворотнюк.