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Стало відомо, що побудують на місці Льодового стадіону в Києві

Автор: Людмила Жукова

Льодовий стадіон у Києві на проспекті Глушкова, 9 стане тенісним центром. Це стало відомо після результатів тендеру, який відбувся 8 листопада.

Про це пише "Перший діловий".

Що відомо зараз

Реновацію Льодового стадіону виконуватиме ТОВ "Техно Стиль груп" на суму 95, 47 млн гривень. Ціна виявилася навіть меншою за очікувану (101,49 мільйона гривень).

Згідно з договором, переможець тендеру повинен виконати ряд робіт з облаштування нових тенісних кортів, провести капітальний ремонт, в тому числі і адміністративної будівлі, відремонтувати інженерні мережі, дороги та майданчики.

Заплановано, що буде зроблено нове штучне багатошарове покриття кортів, а до них веде перекритий перехід. Корти будуть накриватися металевим каркасом з подальшим утепленням. Також обіцяно замінити все обладнання на нове.

Історія льодового стадіону

Нагадаємо, Льодовий стадіон у Києві являє собою спортивний комплекс просто неба з льодовими доріжками. Його побудували в 1975 році. Також до нього відноситься крита спортивна арена, яку почали будувати в 1978 році, але так і не добудували до наших днів. З початку будівництва темпи були не дуже швидкими, а після Чорнобильської катастрофи в 1986 році і зовсім сповільнилися.

У середині 1990-х років будівництво критої арени зупинилося назавжди.

Льодовий стадіон у Києві (фото: wikimapia.org)

Як ми раніше писали, такими могли бути станції метро "Глибочицька" і " Татарка". Але їх так і не побудували.

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Київ