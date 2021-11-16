Стало відомо, що побудують на місці Льодового стадіону в Києві

Що відомо зараз

Реновацію Льодового стадіону виконуватиме ТОВ "Техно Стиль груп" на суму 95, 47 млн гривень. Ціна виявилася навіть меншою за очікувану (101,49 мільйона гривень).

Згідно з договором, переможець тендеру повинен виконати ряд робіт з облаштування нових тенісних кортів, провести капітальний ремонт, в тому числі і адміністративної будівлі, відремонтувати інженерні мережі, дороги та майданчики.

Заплановано, що буде зроблено нове штучне багатошарове покриття кортів, а до них веде перекритий перехід. Корти будуть накриватися металевим каркасом з подальшим утепленням. Також обіцяно замінити все обладнання на нове.

Історія льодового стадіону

Нагадаємо, Льодовий стадіон у Києві являє собою спортивний комплекс просто неба з льодовими доріжками. Його побудували в 1975 році. Також до нього відноситься крита спортивна арена, яку почали будувати в 1978 році, але так і не добудували до наших днів. З початку будівництва темпи були не дуже швидкими, а після Чорнобильської катастрофи в 1986 році і зовсім сповільнилися.

У середині 1990-х років будівництво критої арени зупинилося назавжди.

Льодовий стадіон у Києві (фото: wikimapia.org)