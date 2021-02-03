Стало відомо, чому турки називають слов'янок "Наташами"

Як відомо, в Туреччині часто слов'янських дівчат називають "Наташами". Більш того, це не те, щоб хороше для них слово, скоріше, воно дещо зневажливе.

При цьому, на узбережжі Чорного моря і, наприклад, в Анкарі цей вираз з вуст місцевих чоловіків зустрічається вкрай рідко. А ось в Антальї - одному з найулюбленіших і доступних місць для слов'янських туристів - "Наташі" зустрічаються досить часто. У чому ж причина? Туристка, яку звуть Наталя, спробувала розібратися в питанні: чому ж так подобається туркам ім'я Наташа і чому часто воно використовується як ім'я загальне. І своєю історією вона поділилася в блозі "Де нам жити?".

За її словами, перший житель Туреччини, до якого вона звернулася з цим питанням, сказав, що "туркам подобається це ім'я, тому що його легко вимовляти, воно звучить як музика, як красиве турецьке слово, на відміну від інших слов'янських імен, які буває важко вимовити".

"Вдома я погулила, і, дійсно, у турецькій мові є певні нюанси поєднання гласних і згодних і російські імена часто для турків важкі. Але тільки не це. Наташа, мабуть, фонетично найпростіше для турецької мови слов'янське жіноче ім'я. Так що, ймовірно, мій знайомий мене не обдурив. У турецькому є дуже співзвучні слова, наприклад, місто Газіпаша. А ось Наталія для турків звучить вже складно і вони його майже не використовують, максимум, міжнародний варіант - Наталі", - зазначила туристка.

Також вона поцікавилася історією особливого ставлення до імені Наташа у місцевих вихідців з країн так званого "радянського табору". Одна жінка, яку також звуть Наталія, яка мешкає в Туреччині вже дуже давно, поділилася, що "пік моди на "Наташ" вже давно пройшов і вона рідко стикається з якимись жартами, а раніше таке було".

За її словами, ще 10 років тому турки дуже масово використовували це слово, а зараз навіть в курортних місцях воно не особливо в ходу і найчастіше говорять жартома.

"Просто коли в 90-е сюди їхали дівчата, це ім'я найкраще запам'яталося, і турки стали його використовувати, кричати дівчатам, з якими хочуть познайомитися, а раптом вгадають? А зараз дівчата приїжджають з різними іменами, Елеонори, Софії, вже цей номер не пройде, тому і не використовують майже", - розповіла жінка.

До речі, її чоловік-турок признався: вже давно асоціює слово "Наташа" тільки зі своєю коханою, а не з якимись абстрактними туристками.

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