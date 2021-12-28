Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у "глупостях" (фото)

У таких плакатах, що з'явилися незадовго до новорічних свят, можна побачити такі розповіді з зізнаннями, як:

Зробили парні татуювання і розійшлися через тиждень. Валя, 16 років;

З’їла щасливий квиток в автобусі, а потім зайшов контролер. Маша, 17 років;

Купила сукню за 5000 грн. Чекаю поки схудну. Віра, 26 років;

...та інше. Всі вони являють собою ностальгічні визнання в різних дурницях, скоєних в юному віці.

Незвичайні плакати в Києві з розповідями про "глупости" (фото: прес-служба артистки)

Як виявилося, подібні плакати з розповідями - це арт-акція молодої артистки Ані Петраш. Так, на них можна виявити QR-код, що веде на альбом виконавиці під назвою "Глупости".

Сама ж платівка Петраш вийшла в листопаді, на пісні з нього співачка зняла два відеоролики: офіційний кліп "Рано так" і mood-video "Глупости" - разом вони згенерували вже понад 800 тисяч переглядів на YouTube.

Київ завішали плакатами з історіями про "глупости" (фото: прес-служба артистки)

Сама виконавиця зізналася, вона обожнює всі історії, які починаються з "ось у твоєму віці я...": а зізнання на цих плакатах - не вигадка, але зібрані по її знайомим життєві розповіді знайомих, та їх досвідах.

Дивні плакати в Києві про "глупости" (фото: прес-служба артистки)

"Коли люди говорять про свою юність, про свої "цікаві вчинки" того періоду, вони завжди посміхаються. Згадують ці "глупости" з теплотою. І тому я вирішила зібрати зі своїх знайомих, близьких й друзів їх власні зізнання: веселі, смішні, а деякі й не дуже веселі. Але справді чесні, живі й реальні. Як пісні в моєму альбомі, які чекають свого вічно молодого душею слухача - і не має значення, скільки кому виповнилось у паспорті", - розповідає Аня.

Аня Петраш "Глупости"

Аня Петраш "Глупости" EP MIX