Стало відомо, наскільки українці бідніші за поляків: цифри вражають

Різниця між рівнем доходів українців і поляків у цифрах виявилася вражаючою. Навіть найбідніші громадяни Польщі, які отримують мінімальну зарплату, заробляють набагато більше середньостатистичних українців.

У 2020 році мінімальна зарплата поляка становить 2600 злотих. Це понад 19200 гривень. В Україні "мінімалка" становить 4723 грн, а з 1 вересня зросте до круглої цифри в 5000 грн. Про це пише "24 канал".

Що стосується середньої зарплати в Польщі, то це 5300 злотих (понад 39 тисяч гривень). А за останніми даними, середня зарплата українців склала 11579 грн.

Мінімальна пенсія в Польщі становить 1200 злотих, що понад 8800 грн. А ось в Україні - всього 1712 грн. Але поляки-чоловіки виходять на пенсію в 65 років (жінки 60). А от українці з 2021 року будуть йти на відпочинок у 60 незалежно від статі (у цьому році жінки ще можуть вийти на пенсію в 59,5 років).

Що стосується ВВП на душу населення, то в Польщі по 2019 рік на душу населення цей показник склав 15 595 доларів (в Україні - 3 660 доларів).

А по купівельній спроможності різниця у ВВП - 9 775 доларів в Україні проти 33 685 доларів в Польщі.

Раніше ми писали про те, як змінювалися зарплата і достаток українців за 29 років незалежності.