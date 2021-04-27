Стало відомо, де можна подивитися Великодні богослужіння 1 і 2 травня

Вже цими вихідними, 1 та 2 травня, суспільні телеканали "UA: Перший" та "UA: Крим" транслюватимуть Великодні богослужіння зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору та Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Про це повідомляє прес-служба НСТУ .

У НСТУ також нагадали, що з березня 2020 року, після введення карантину, загальнонаціональні телеканали "UA: Перший", "UA Культура" та регіональні телеканали Суспільного мовника транслюють богослужіння та інші обрядові заходи для сприяння забезпеченню духовних потреб вірян.

В неділю, 2 травня, о 7:30 телеканали "UA: Перший" та "UA: Крим" транслюватимуть Великодні богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-Католицької церкви.

В суботу, 1 травня, о 23:00 у прямому ефірі розпочнеться урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди світлого Христового Воскресіння. Богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолить Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Нагадаємо, вчора, 25 квітня, українці масово святкували Вербну неділю. Люди кинулися в церкві і забули про карантинні обмеження. Мало хто носив маски і дотримувався соціальної дистанції.

Після цього начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що на Великодні свята будуть вводитися додаткові заходи, які допоможуть дотримуватися карантинного режиму.

Ми також писали про те, міністр охорони здоров'я Максим Степанов радить українцям не святити паски. Він підкреслив, що"Бог точно пробачить".