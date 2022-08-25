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Стало відомо про масові скарги споживачів на "Нафтогаз" через платіжки: у чому причина

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Четвер 25 серпня 2022 19:02
Стало відомо про масові скарги споживачів на "Нафтогаз" через платіжки: у чому причина Фото: стало відомо про масові скарги споживачів на "Нафтогаз" через платіжки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" звинуватили в обмані своїх клієнтів на десятки мільйонів гривень, нараховуючи у квитанціях за природний газ за травень-липень поточного року набагато більші суми, ніж було реально використано.

Про це пише ZN з посиланням на масові скарги споживачів у Facebook.

Так, споживачі скаржаться, що у платіжках від оператора ГРМ зафіксовано один обсяг газу, а у платіжках від ГК "Нафтогаз України" нарахування зроблено на більший обсяг.

Стало відомо про масові скарги споживачів на &quot;Нафтогаз&quot; через платіжки: у чому причина

За даними ГК "Нафтогаз України", у липні 2022 року її контакт-центр опрацював понад 1,19 млн клієнтських дзвінків, 23% яких стосувалися саме нарахувань. З чого можна припустити, що як мінімум 274 тисячі споживачів, які додзвонилися на контакт-центр, були не згодні з сумами в платіжці.

При цьому величезна кількість українців не змогла додзвонитися до операторів "Нафтогазу". Споживачі ж, яким вдалося зв'язатися з новим постачальником, не змогли отримати відповіді про борги, що раптово з'явилися.

Стало відомо про масові скарги споживачів на &quot;Нафтогаз&quot; через платіжки: у чому причина

Стало відомо про масові скарги споживачів на &quot;Нафтогаз&quot; через платіжки: у чому причина

У коментарях під постами розгніваних клієнтів у Facebook ГК "Нафтогаз України" також не змогла пояснити, на підставі яких саме даних здійснювалися нарахування у травні-липні.

Стало відомо про масові скарги споживачів на &quot;Нафтогаз&quot; через платіжки: у чому причина

Суттєві розбіжності у даних про споживання газу пов'язані з тим, що "Нафтогаз" у процесі нарахувань та виставлення рахунків за газ не враховував даних з Інформаційної платформи ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", тим самим ігноруючи "Правила постачання природного газу побутовим споживачам".

Судячи з коментарів під постами на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook, держкомпанія не може якісно обслуговувати понад 12 мільйонів клієнтів, більшість із яких у неї з'явилася у травні цього року.

Нагадаємо, 29 квітня 2022 року Кабінет міністрів запровадив механізм спеціальних обов'язків щодо постачання газу населенню, умови якого не зміг виконати жоден великий постачальник в Україні.

З 1 травня 2022 року більшість побутових споживачів природного газу було автоматично переведено на постачальника "останньої надії", функції якого виконує ГК "Нафтогаз України".

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