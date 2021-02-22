Стало відомо, кого в центрі Києва вбив таксист-іноземець

"Корнієнко Владислав Леонідович. Скромна порядна людина. Сумлінний працівник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19 лютого в центрі Києва. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани. Сподіваюся, вбивця буде покараний не лише земним судом. А Владиславу Леонідовичу Царство небесне...", - написав Макаренко і розмістив фото загиблого.

Владислав Корнієнко

Також стали відомі нові подробиці про водія автомобіля. Ним виявився молодий азербайджанець, на ім'я Абдулла. За даними видання Vesti, він не є впливовою людиною або мажором. Працював звичайним таксистом. Напередодні трагедії віз пасажира в центр Києва.

За словами представників азербайджанської діаспори, конфлікт розгорівся через те, що пішохід нібито обматюкав водія за те, що той не пропустив його на переході згідно з правилами дорожнього руху. Абдулла розлютився і перестав контролювати свої дії, оскільки прийняв образи на свій рахунок. Тому він вискочив з машини та кілька разів вдарив чоловіка, який його образив.

Відомо також, що Абдулла живе на Лісовому масиві з дружиною і тещею. Машина, на якій він таксував, належить тещі. Йому повинні були вручити повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого злочину за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть). Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Загиблий Владислав Корнієнко, за даними видання, в той день випивав з товаришем, з яким брав участь у мітингах на Майдані у 2013-2014 роках. Нібито вони поминали загиблих. З близьких у Корнієнка – тільки дружина, з якою він за деякими даними, нещодавно розлучився.