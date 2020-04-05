Стало відомо, коли у Києві перестане смердіти через пожежу у Чорнобильській зоні

У Києві зафіксоване сильне забруднення повітря через пожежу в Чорнобильській зоні. Тисячі киян і жителів прилеглих до столиці міст у соціальних мережах скаржаться на запах гару і погане самопочуття.

Скільки ж ще людям терпіти сморід, який з вулиці проникає у вікна квартир і приватні будинки? Відповідь на це питання дали у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Так, за словами фахівців, у першій половині дня 5 квітня в Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі.

Саме така ситуація, кажуть в ДСНС, перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря і викликає накопичення забруднюючих речовин на поверхні землі.

"Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується", - підкреслюють експерти.

При цьому в службі попереджають: дана ситуація буде повторюватися в найближчі кілька днів. Тому запах гару через пожежі у Київській області жителі столиці та жителі інших міст будуть відчувати ще як мінімум до середини наступного тижня.

Нагадаємо, що 1 квітня під Одесою на території Нижньодністровського національного природного парку сталася пожежа, в результаті чого вигоріло 10 гектарів унікальної природної екосистеми з численними птахами.