Стало відомо, яким буде курс долара до кінця літа

Гривні влітку нічого не загрожує

"Ніяких загроз стабільності гривні в найближчі два місяці я не бачу. Навпаки, вже в найближчий тиждень - півтора з високою ймовірністю тенденції до зміцнення нацвалюти знову стануть актуальними", - розповів Сергій Кирилюк, директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку".

Експерт каже, що ціни на сировину у світі утримуються на дуже високих рівнях, потік переказів від трудових мігрантів зростає, прогноз врожаю дає підстави говорити про рекордний експорт зернових.

"Це буде забезпечувати стабільний приплив валюти і чинити тиск на долар. Крім того, я очікую відновлення інтересу нерезидентів до держоблігацій найближчим часом", - додав Кирилюк.

З ним згоден і Роман Бабицький, голова Ради з питань міжнародних інвестицій та економічного розвитку України.

"Курс гривні дійсно зміцнюється. За останній місяць середня ставка зменшилася з 28,15 грн за долар до 27,43 грн. Мінфін прогнозує, що на цьому тижні він не вийде за межі коридору 27,30-27,70", - говорить він.

Це не означає, що нацвалюта до кінця літа буде тільки зміцнюватися

За словами Кирилюка, ситуативні курсові розвороти неминучі. Вони можуть викликатися як відносно "випадковими" факторами, так і календарними.

Наприклад, в кінці місяця Держскарбниця зазвичай виплачує експортерам великі транші ПДВ-відшкодування, що знижує їх потребу в гривні.

На початку місяця зростає попит на валюту з боку іноземних компаній під репатріацію дивідендів. У такі моменти вірогідні тимчасові дисбаланси, які тут же підхоплюють спекулятивно налаштовані учасники торгів. Але це лише корекція.

"Найближчою на горизонті прогнозу важливою подією для гривні буде продовження співпраці з МВФ. Але, за раніше озвученими оцінками уряду, вирішення цього питання намічено на вересень", - говорить директор департаменту казначейських операцій.

У літні місяці гривня стане сильнішою

Сергій Кирилюк вважає, що нацвалюта в пікові моменти може досягати позначки 26,5 грн/дол.

"Більш глибоке зміцнення, на мій погляд, малоймовірно. По-перше, цей процес будуть стримувати інтервенції регулятора. У Нацбанку немає завдання управляти курсом, він реагує лише на гострі дисбаланси, коли ринок в силу об'єктивних причин не може самостійно абсорбувати надлишкову пропозицію або попит на валюту", - говорить аналітик.

На його думку, сам факт виходу НБУ на торги зчитується ринком досить однозначно. У періоди високої невизначеності, коли в учасників торгів немає домінуючої думки щодо курсового вектора, часом достатньо одного котирування від НБУ, щоб розвернути тренд.

Експерти висловив думку, що певний ризик для гривні несе необхідність закупівлі газу в сховища в рамках підготовки до зими. Потенційно, цього процесу в значних масштабах може і не бути.

Так, на 21 червня в українських ПСГ було трохи більше 16 млрд м куб. до жовтня, за розпорядженням уряду, обсяг повинен бути збільшений до 17 млрд м куб., тобто потреба досить незначна. З іншого боку, ціни на газ в Європі б'ють рекорди.

"Ситуативно на котирування можуть впливати закупівлі вакцини в рамках програми вакцинації. Але ці фактори не несуть системних загроз, а лише можуть викликати тимчасову турбулентність на ринку. Я думаю, більшу частину липня-серпня курс перебуватиме в коридорі 26,5-27,0 гривень за долар.

На думку Романа Бабицького, на середину року прогнозують курс долара по 27,3-27,5 грн.

"Очікування про тенденцію до зміцнення валюти себе не виправдали, і тепер всі дають куди більш обережні передбачення. Прогноз до кінця року більш оптимістичний - 27,98 грн в МВФ, менш оптимістичний в НБУ - 28,12 грн. На це вплинуть як зростання цін на газ і нафту, так і виплата боргів. Та й в цілому державний дефіцит в 200 млрд грн не особливо сприяє зміцненню валюти", - додав він.

Причини зміцнення гривні

Роман Бабицький пояснив причини, які приводять до такого зміцнення.

Перша - коронавірус. Це історія про дві сторони медалі. З одного боку, епідемія сильно б'є по світовій економіці, а з іншого - дозволяє зберігати частину валюти всередині країни. До того ж, з травня практично всі українські області в "жовтій" зоні карантину, що дозволяє бізнесу, погано бідно, але працювати, відповідно, відновлюється економічний процес і економічне зростання.

Друга - виплати. Традиційно на кінець весни - початок літа їх припадає менше. Платити за державні борги (які у нас ростуть швидше через великі відсотки по кредитах) ми будемо у вересні, а до того є час на переговори з МВФ.

Третя - співпраця з МВФ. До недавнього часу не було чіткого розуміння, чи буде вона взагалі. Але 11 травня прем'єр Шмігаль розповів, що після прийняття низки законопроектів, над якими вони вже працюють, діалог про меморандум буде відновлено.

"Власне, 20 травня "банківський" законопроект вже був прийнятий, тому не дивно, що підприємці відчули стабільність у цьому питанні. Але якщо домовленості не будуть досягнуті, або країни-лідери припинять кількісне пом'якшення і взяти позику стане майже неможливим - бути біді", - вважає аналітик.

Четверта - ціни на сировину. Вони також залишаються рекордними за останній рік. Наприклад, кукурудза подорожчала на ринку вдвічі, ціна на сталь зросла майже втричі. Орієнтовно, такий стан речей триватиме мінімум рік, ну або до початку нової хвилі короно-кризи.

П'ята - рішення ФРС (Федеральної резервної системи США). Зараз немає причин хвилюватися з цього приводу: останній рік Нацбанк США тримає долар на мінімумі в 0,25%.

"Наступне засідання комісії пройде за місяць, і поки також не прогнозують підвищення процентної ставки. Але нагадую, що цей фактор також неабияк впливає", - додав Бабицький.

Який курс долара на 1 липня від НБУ

Курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 27,2275 гривень за 1 долар (+0,0512 грн).

Не всі аналітики налаштовані настільки оптимістично щодо нацвалюти

На думку незалежного експерта, кандидата економічних наук, Олександра Хмелевського, прогнози не настільки оптимістичні. Він вважає, що до кінця серпня долар може досягти позначки в 28 гривень.

Очікується, що гривня стабілізується в районі 27,50 грн за долар. Влітку відбувається скорочення ділової активності, що сприяє стабілізації курсу гривні. Тому до середини серпня курс, хоч і коливатиметься, залишатиметься відносно стабільним. Тим не менш, у другій половині серпня можна очікувати продовження девальвації гривні. До кінця літа курс може знизитися до 28,00 грн.