Стало відомо ім'я коханої Олега Сенцова, яка народила йому дочку

Олег Сенцов став батьком втретє, але особистість мами дитини досі була загадкою. Тепер же стало відомо, хто народив колишньому політв'язню доньку.

Дівчинку назвали Емма, а її мама - журналіст і активістка Юлія Бабич. Про це розповіли друзі режисера, пише ТСН.

Новина про те, що у екс-в'язня Кремля народилася дочка, стала для багатьох несподіванкою. Адже Олег намагається не афішувати своє особисте життя. І навіть на прохання журналістів дати більше інформації про радісну подію, він не реагував.

Олег Сенцов з дочкою Еммою (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Як виявилося, дочка народилася ще в середині грудня. У соціальних мережах Юлія показала фото доньки, підписавши їх хештегом "крихітка Олегівна".

Олег Сенцов виховує двох дітей, яких йому народила дружина Алла. З дружиною він розлучився у 2016-му році, і вона залишилася жити в Криму.

Дочка Аліна народилася в 2002-му, а син Владислав - у 2004-му, у хлопчика аутизм.

У січні 2020 року Олег Сенцов повідомив, що сім'я возз'єдналася в Києві. Дочка Аліна переїхала до нього раніше, а мама режисера з сином Владиславом приїхали трохи пізніше.

Нагадаємо, що Олег Сенцов нещодавно поділився радісною подією на своїй соціальній сторінці.